《有生之年》風光奪6大獎！林心如嗨喊「得獎的都送鳳凰電波」

娛樂中心／台北報導

女星林心如製作的戲劇《有生之年》風光勇奪戲劇類金鐘獎6大獎項，感動表示自己上次站上金鐘獎舞台，已經是9年前以《16個夏天》獲得戲劇節目獎，此話一出也引起網友熱議：「竟然9年了！林心如完全凍齡都沒變！」原來是「鳳凰電波」不僅讓她有緊緻的小V臉，碧眼探頭也讓她的眼睛更有神。

▲睽違9年站上金鐘獎的林心如讓網友驚呼「完全沒有變」。（圖／取自林心如臉書）

林心如在金鐘獎上將一頭長髮梳得超俐落，以一身素雅黑禮服現身紅毯，相當映襯她的膚色，胸口的剪裁若隱若現展出好身材之外，還露出了性感的肩頸線條。出道至今一直保養得宜的林心如，在星光大道上受訪時也笑說：「如果導演得了『最佳導演』，就送導演鳳凰電波！」果然導演真的獲獎！

▲林心如製作的《有生之年》風光奪得6項大獎。（圖／記者李毓康攝）

林心如無論在星光大道的盛典、化身演員，或是擔任幕後的角色，她始終都讓自己的狀態保持在高點。她先前曾透露，自己很早就接觸「鳳凰電波」，她表示：「我覺得對於演員來說，表情跟眼神都非常重要。因為你會透過非常細微的表情跟眼神來表露情感，所以表情一定要非常自然、不能僵硬。」

▲▼林心如的外表完全看不見歲月的痕跡。（圖／取自林心如臉書）

在《有生之年》的慶功宴上，林心如開心地說：「拿了很多的大獎，心情的起伏有一點大。從上一次《16個夏天》到這次《有生之年》9年了，我真的非常開心。」隨即又被問到會怎麼犒賞劇組？她開心地說：「得獎的都有鳳凰電波！」一旁的鄭元暢也上前討獎勵，笑說：「必須與時光逆行！」

▲林心如在慶功宴上大方放送「鳳凰電波」。（圖／TVBS提供）

林心如於20日在個人臉書分享心情，「這一個美好的夜晚，好多開懷笑聲，好多感動淚水，好多好多的感動，感謝、感恩。《有生之年》能夠再次獲得這樣的肯定，是《有生之年》全體幕前幕後大家庭共同努力的成果。」最後，她也不忘表示：「謝謝鳳凰電波一路以來的陪伴。」