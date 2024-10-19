金鐘獎／謝祖武兒子得獎感謝爸：沒有他也沒有我

記者許逸群／台北報導

謝祖武的兒子謝展榮今（19日）奪下第59屆金鐘獎戲劇類「戲劇節目最具潛力新人獎」。他感性喊話爸爸：「我相信他一定也很高興，他刀子口豆腐心，沒有他也沒有我。」他也表示，爸爸雖然先前說不看好他能獲獎，但也提醒他「上台就把想講的都講出來」。

▲謝展榮奪下「戲劇節目最具潛力新人獎」。（圖／記者黃克翔攝）

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特別的是，謝展榮得獎瞬間，他參與演出的《有生之年》製作人林心如在台下頻頻拭淚。他領獎時表示，「謝謝心如姐、建華哥這對賢伉儷，沒有他們的指點和相信，沒有他們不可能有我今天站在這個位置。」他也表示，未來想挑戰想挑戰任何角色。

▲謝展榮分享獲獎心情。（圖／記者黃克翔攝）

謝祖武獨子謝展榮憑藉戲劇處女作《有生之年》入圍戲劇節目最具潛力新人獎，將與《此時此刻》許莉廷、《不良執念清除師》彭千祐、《此時此刻》黃路梓茵、《客家尋味劇場-女孩上場2》楊晴搶獎，首度演戲就獲得金鐘入圍肯定。

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謝祖武先前受訪卻不看好兒子，直言：「我有發群組，要大家把入圍這件事忘記，這種期待不要太期待，（能不能入圍）那是別人對你想法，自己要把戲演好最重要。」如今謝展榮真的獲得金鐘獎肯定，他打趣表示：「我已經忘了爸爸有說過這句話。不過小武哥開心最重要，畢竟他是資深前輩。」