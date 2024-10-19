林襄、張雅涵、李芷霖走秀初登場　化身辣模朝時尚領域發展

記者葉文正／台北報導

台北時裝週已於10月17日盛大登場，時裝週開展宣傳大使林襄昨日才出席，今日林襄笑稱是莉奈文創三朵花的高人氣藝人—林襄、張雅涵、李芷霖，又於國際知名「針織女王」潘怡良設計師的秀，輪流各自展示全新系列設計作品。本次走秀將成為本屆台北時裝週的亮點，吸引國內外時尚媒體的高度關注。

▲林襄走秀初登場。（圖／莉奈享務所）

林襄在時尚圈的發展引人矚目。她不僅是味全龍啦啦隊的靈魂人物，還曾參與多場國際時尚盛事，如APUJAN AW2022倫敦時裝週前導片、Seivson 2023 AW東京時裝週走秀以及Seivson 2024 SS台北時裝週開幕秀，展現出她多樣的時尚魅力和專業舞台表現。

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▲雅涵走秀頗有氣勢。（圖／莉奈享務所）

師妹張雅涵除了歌聲動人，她在啦啦隊中的表現不僅充滿能量，並且逐漸拓展到時尚領域。張雅涵擁有甜美的笑容，並以其自信的姿態站上舞台，本次走秀是她進一步擴展時尚圈的重要一環，這次走秀無疑是她展現自我與突破自我的重要時刻。

▲芷霖走性格路線。（圖／莉奈享務所）

師妹李芷霖能唱能跳是競技啦啦隊出身，她的魅力源於獨特的個人風格與大方的表現力，以她活潑自信的舞台魅力，迅速在粉絲圈中嶄露頭角。無論是在舞台上還是時尚場合中，總能吸引眾人的目光，她自然大方的表現，將運動與時尚完美融合，成為這次潘怡良設計秀上的亮點之一。

▲芷霖(左起)、林襄、潘怡良、。（圖／莉奈享務所）

林襄表示這次走秀讓她能夠重新發掘自己的多面性，「與潘老師的合作非常愉快，這次我學到了很多，並希望未來能繼續在時尚領域發展。」 張雅涵分享了她對時尚的熱愛，「這次可以穿到潘老師的經典針織系列的衣服真的很開心，本身最喜歡的穿著就是露腰，剛好這次潘老師讓我穿著的衣服有露腰又有設計感，因為自己比較矮的關係沒想過可以來到走秀舞台，謝謝潘老師給我機會讓我可以站上時裝週的舞台。」

李芷霖則強調了自己的突破與成長，「這次的主題「時空跡影」時空中帶有現代感，身上的衣服有旋渦感及花紋的呈現，這也是我第一次走秀，在後台非常緊張，一直在對著鏡子練習如何走得好看、表情該如何控制。」

本次台北時裝週，林襄、張雅涵、李芷霖三人的聯合登台，為時裝週增添了星光，也彰顯了她們在多元領域的實力與影響力，算是不錯的全新嘗試。