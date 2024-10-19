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過了10年坦白⋯　「加害者」他突驚爆：對姜虎東抱歉，不敢上《認哥》

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣綜藝《認識的哥哥》於2015年開播，固定班底感情極佳，經常對彼此開玩笑，其中，姜虎東（姜鎬童）常被成員虧耍大牌，演藝圈很多「受害者」，成為節目上的笑哏。沒想到，最新一集，CNBLUE姜敏赫突然自爆是「姜虎東加害者」，抱歉到不敢出演《認哥》，他再度與姜虎東見面，終於一吐心中愧疚感，幽默對話逗笑在場主持群。

▲▼過了10年坦白⋯　「加害者」他突驚爆：對姜虎東抱歉，不敢上《認哥》。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼姜敏赫坦言對姜虎東感到很抱歉，愧疚到不敢上《認哥》。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼過了10年坦白⋯　「加害者」他突驚爆：對姜虎東抱歉，不敢上《認哥》。（圖／翻攝自JTBC）

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CNBLUE近日出演《認識的哥哥》，隊長鄭容和卻突然爆料隊友有事要坦白「成員一直很想來，但因為感到太抱歉了，到現在都不敢出演《認識的哥哥》」，姜敏赫接著自白：「這段期間聽了很多的虎東受害者，但感到抱歉的人第一次聽到。」他承認對於出演綜藝節目感到很恐懼，出道初期曾參演《Star King》。

▲▼過了10年坦白⋯　「加害者」他突驚爆：對姜虎東抱歉，不敢上《認哥》。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼字幕以「加害者」形容姜敏赫。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼過了10年坦白⋯　「加害者」他突驚爆：對姜虎東抱歉，不敢上《認哥》。（圖／翻攝自JTBC）

姜敏赫透露當時還是菜鳥，對於出演綜藝很不熟悉，「我就一直坐在那裡，但越是那樣虎東就會越想照顧我，我感到有點負擔，因為太可怕了，但是他一直cue我」，加上他是計畫型人格，突然被cue就會越緊張，導致主持人姜虎東一個人不斷忙著鎮場，他則對於姜虎東的好意感到抱歉。

▲▼過了10年坦白⋯　「加害者」他突驚爆：對姜虎東抱歉，不敢上《認哥》。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜敏赫過去曾與姜虎東合作綜藝《Star King》，但因為太過害怕了，一句話都不敢說。（圖／翻攝自JTBC）

不僅如此，姜虎東當時為了讓姜敏赫有鏡頭，特地在拍照區大方介紹「CNBLUE姜敏赫」，怎料，姜敏赫當場怯場婉拒「我不要⋯」，他直呼「我嚇了一大跳」，差點無法收拾殘局。事隔多年提起往事，姜敏赫雙手合十向姜虎東致歉，爆笑畫面逗到全場捧腹大笑。

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CNBLUE姜敏赫, CNBLUE, 姜敏赫, 姜虎東, 認識的哥哥

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