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金鐘獎／庾澄慶慶功爆料「他不聽話！」　穿內褲騎車下場尷尬了

記者吳睿慈／台北報導

歌手庾澄慶領軍卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天等人，組成實境節目《騎吧！哈林小隊》，18日成功拿下益智及實境節目主持人獎。他們18日會後現身慶功宴，證實正在規劃第二季，目標朝海外前進，只是問題卡在地點遠近、人數以及景點，仍在募集資金努力中。他也爆料，周予天起初不聽話，穿單車褲時硬要穿內褲，導致下面受傷，後來周予天才乖乖聽話。

▲▼台視慶功宴-哈林、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天。（圖／記者周宸亘攝）

▲哈林、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天參演的《騎吧！哈林小隊》拿下益智及實境節目主持人獎。（圖／記者周宸亘攝）

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庾澄慶自爆本來不打算出席金鐘獎，「但我後來想說有始有終，既然節目做了都入圍了，帶著年輕朋友，希望完整地把團隊表現出來。」他熱愛騎車，並不覺得錄製節目辛苦，除了夜間騎車以外，其餘部分都讓他覺得「太好玩太開心」。

第二季努力籌備中，台灣已經環島完畢，庾澄慶透露下一季的問題在於拍攝地點遠近、人數、景點，製作單位還得先行踩點，以及是主持群想去或者去過的地方，坦言勢必會飛出國。他也透露，周予天起初不聽話，單身褲裡面不適合穿內褲，但周予天不習慣，硬是要穿內褲，最後導致「燒襠」，周予天自招：「大概錄了2、3集才真的沒穿內褲。」節目培養好感情，哈林承諾第二季「全員一個都不能少」。

▲▼台視慶功宴-哈林、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天。（圖／記者周宸亘攝）

▲哈林預告《騎吧！哈林小隊》籌備第二季。（圖／記者周宸亘攝）

節目傳來好消息，庾澄慶的下一張音樂作品也是歌迷的關注焦點，他講出心裡話：「音樂不強求啦， 單曲是一定要出的，但不是因為要發單曲才去寫一首歌。」不願刻意為出而出，至於演唱會部分，他也表示「做一個演唱會要花3到6個月的時間，還有兩個壓力，身體的負擔，票房的壓力，不能生病等等。」

▲▼台視慶功宴-亂彈阿翔、庹宗康、姚元浩、莎莎、郭泓志、浩子、張立東。（圖／記者周宸亘攝）

▲《嗨！營業中》亂彈阿翔、庹宗康、姚元浩、莎莎、郭泓志、浩子、張立東現身慶功宴。（圖／記者周宸亘攝）

哈林舉例現在開唱動輒3、5場，他直呼體力吃不消，「像張學友，我就覺得他的演唱會強度太高了、不降key，我看了會覺得好辛苦。」音樂部分順其自然，開心才會做。

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