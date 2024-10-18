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澎恰恰苗可麗後台哭成一團　許效舜哽咽感謝媽媽

記者葉文正／台北報導

金鐘59「最佳綜藝節目主持人獎」由《超級夜總會》的澎恰恰、許效舜與苗可麗奪下，澎恰恰表示，已得到六座獎，第七座之後，要把獎金捐出去。而苗可麗落淚感謝身邊所有的人，人生已經得獎。許效舜則表示，要感謝天上的媽媽，因為當初全家反對他進入演藝圈，只有媽媽力挺他，認為他有天分。

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▲第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮， 綜藝節目主持人獎，超級夜總會澎恰恰激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

▲第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮， 綜藝節目主持人獎，超級夜總會澎恰恰（右）激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

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澎恰恰得獎後感言相當簡短，並說：「老兵不死，謝謝大家，謝謝所有人的包容，集滿六座金鐘之後，第七座的獎金捐出去，其實我年紀也夠了，得到第六座來說，讓演藝事業圓滿。」這幾年他財務出狀況，忍不住落下男兒淚。

▲▼第59屆金鐘獎，綜藝節目主持人獎，《超級夜總會》 澎恰恰、許效舜、苗可麗。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎，綜藝節目主持人獎，《超級夜總會》 苗可麗激動落淚。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

首度已主持得獎的苗可麗則說，「從我第一年主持，他們就說要幫我拿一座主持人獎，謝謝《超級夜總會》所有幕後工作人員，非常謝謝澎哥跟舜哥，謝謝爸媽無條件支持我，還有幫助我進入演藝圈的林大哥，沒有林大哥就沒有苗可麗。我聽我女兒講的，本來還想說平常心，真的知道了還是很感動，這個節目不輕鬆，看到工作人員很辛苦，鄉親朋友的支持，今天社區阿姨在打掃也說每周都看我的節目，其實我的人生已經得獎。」

▲第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮， 綜藝節目主持人獎，澎恰恰、許效舜、苗可麗/超級夜總會。（圖／記者李毓康攝）

▲ 澎恰恰（右起）、許效舜、苗可麗默契佳。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

苗可麗非常謝謝造型師，聽說只要他作造型都會得獎，所以我就找他，我在他們旁邊是最幸運的人，沒有他們，我沒資格拿這個獎，澎哥抓主KEY，我們跟著他走，在他心情最低落時，我們也是陪著他走。」

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許效舜也說，「謝謝評審，也謝謝文化部，讓我一直在舞台上胡鬧，我要跟媽媽說我得獎了，謝謝媽媽，因為全家人反對我進入演藝圈，只有我媽媽說我有天分。大家要給澎哥鼓勵，他能夠站在這裡為大家服務很不容易，謝謝太太跟小孩，也謝謝岳母幫忙小孩，我還有很多節目要做，我正在道路上奔跑。」

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