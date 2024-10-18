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黛咪摩爾《懼裂》全裸入鏡「眼球、脊椎都是戲」　注射黑市藥物保青春

記者蕭采薇／綜合報導

驚悚電影《懼裂》（The Substance）由女星黛咪摩爾（Demi Moore）主眼，她在片中不僅三點全露，更以「奧斯卡級神演技」完美詮釋容貌焦慮的過氣女明星，然而現實中黛咪摩爾猶如女主角，為了保持身材苗條而折磨自己，甚至因此失去工作還付出許多慘痛代價。

▲黛咪摩爾裸身拍《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

▲黛咪摩爾裸身拍《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

黛咪摩爾坦言：「我曾經就是伊莉莎白，她在片中無所不用其極地追求完美，挑戰這種肉體恐懼的片我一點也不怕，因為我知道每個人心裡都希望自己可以更完美！」她並強調，《懼裂》是一部所有人都能感同身受的故事，「那種被拋棄、被忽視的感覺，還有缺乏對自我價值的認可，也是探討對肉體恐懼這個主題有趣的方式之一。」

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《懼裂》由《浴血狂花》（Revenge）法國名導柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）相隔7年後推出的新作，黛咪摩爾飾演過氣的好萊塢女星「伊莉莎白」，精采演技讓觀眾驚呼「連眼球、脊椎都是戲！」

▲黛咪摩爾裸身拍《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《懼裂》導演柯洛里法吉特。（圖／CATCHPLAY提供）

然而她透露和導演柯洛里初次見面前，就先送了導演一本她的自傳，彼此見了六次面才確定演出，黛咪摩爾說：「導演是非常謹慎的人，我把這本書送給她作為了解我的一種方式，包括我對待身體的經驗、我賦予自己肉體的價值，以及我對自己進行種種地折磨，讓她知道我真的了解這個角色是誰。」

▲黛咪摩爾裸身拍《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

▲黛咪摩爾片中詮釋過氣女星伊莉莎白。（圖／CATCHPLAY提供）

柯洛里則說道，她創作「伊莉莎白」這個角色時，就決定設定她是一名演員，「因為我覺得這是最能代表所有女性的方式。就是一個把自己暴露於脆弱狀態的演員，透過別人的目光尋求愛。」故事描述曾經紅極一時的好萊塢巨星伊莉莎白（黛咪摩爾飾），無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更好的另一個自己。

 

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懼裂, The Substance, 黛咪摩爾, Demi Moore

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