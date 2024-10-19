ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘獎／孫盛希陳勢安「國台客3聲道」飆唱！　PTT服了：整場最強表演

記者王靖淳／綜合報導

第59屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（19）日晚上在台北流行音樂中心登場，許多戲劇人齊聚一堂，由姚淳耀擔任頒獎典禮主持人，金曲歌后孫盛希搭檔陳勢安擔任表演嘉賓，完美獻唱5首最佳戲劇原創歌曲串燒，一登台就吸引全場目光，讓北流瞬間成了大型KTV。

►【第59屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇類典禮表演，孫盛希、陳勢安《最佳戲劇原創歌曲演唱》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇類典禮表演，孫盛希、陳勢安《最佳戲劇原創歌曲演唱》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇類典禮表演，孫盛希、陳勢安《最佳戲劇原創歌曲演唱》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

孫盛希首先登台，以溫暖的嗓音獻唱台劇《不夠善良的我們》中的插曲〈芬蘭距離〉，接著由陳勢安帶來台劇《華麗計程車行》中的插曲〈逆轉人生〉，最後更一同合唱台劇《愛愛內含光》、《鹽水大飯店》以及《蒼蠅歌手》中的插曲〈相濡以沫〉、〈無罣礙〉以及〈鹹魚〉，兩人完美的合作演繹，精準駕馭不同音域曲風的戲劇主題曲。

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇類典禮表演，孫盛希、陳勢安《最佳戲劇原創歌曲演唱》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎，戲劇類典禮表演，孫盛希、陳勢安《最佳戲劇原創歌曲演唱》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

此外，孫盛希在受訪時表示，「一直都想演戲看看，但是擅不擅長又是另外一回事，我也不知道我臉的角度，在戲劇中適不適合，會想很多，但如果有機會會想嘗試，順其自然。如果有踏入戲劇的話，也會希望可以走上金鐘殿堂，加油！」

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

推薦閱讀

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

【完整名單】金鐘59戲劇得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

【完整名單】金鐘59戲劇得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

金鐘獎／郭雪芙穿太低「包不住頭燈」晃爆！胸下透視　高衩開到腿根

金鐘獎／郭雪芙穿太低「包不住頭燈」晃爆！胸下透視　高衩開到腿根

金鐘獎／方志友摔傷坐輪椅到場！「受訪站不穩」　硬撐畫面全播出

金鐘獎／方志友摔傷坐輪椅到場！「受訪站不穩」　硬撐畫面全播出

金鐘獎／爸爸謝祖武只給61分！　21歲謝展榮拿獎「上台致詞沒謝他」

金鐘獎／爸爸謝祖武只給61分！　21歲謝展榮拿獎「上台致詞沒謝他」

金鐘獎／許瑋甯「奪迷你視后」激動泛淚！哽咽謝邱澤：他是我的最佳隊友

金鐘獎／許瑋甯「奪迷你視后」激動泛淚！哽咽謝邱澤：他是我的最佳隊友

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

【完整名單】金鐘59戲劇得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

金鐘獎／郭雪芙穿太低「包不住頭燈」晃爆！胸下透視　高衩開到腿根

金鐘獎／方志友摔傷坐輪椅到場！「受訪站不穩」　硬撐畫面全播出

金鐘獎／爸爸謝祖武只給61分！　21歲謝展榮拿獎「上台致詞沒謝他」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金鐘獎, 金鐘59典禮, 金鐘59, 第59屆金鐘獎, 2024金鐘獎, 陳勢安, 孫盛希, 不夠善良的我們, 蒼蠅歌手, 鹽水大飯店, 愛愛內含光

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹
  2. 金鐘獎／《有生之年》勇奪最佳戲劇！　林心如感動：上次上台是9年前
  3. 金鐘獎／楊貴媚奪視后「錯愕上台」！哽咽笑了：得金鐘不會漲價
  4. 金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎
  5. 直擊／58歲胡瓜豁出去！　萬人面前一舉動...張清芳唱不下去中斷演出
  6. 金鐘獎／《有生之年》勇奪最佳導演獎！　方志友台下大哭
  7. 金鐘獎／吳慷仁「我是幸福的」奪視帝！缺席有話想說：容忍了我的任性
  8. 金鐘獎／鄭元暢出道21年終於得獎！　經歷低潮認：偶像劇給我枷鎖
  9. 金鐘獎／蔡健雅奪戲劇歌曲「27年首座金鐘」　《八尺門》拿第7獎
  10. 金鐘／楊謹華後台「親眼確認」得獎　槓龜7次…唯一沒做1事就中了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366