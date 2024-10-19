金鐘獎／孫盛希陳勢安「國台客3聲道」飆唱！　PTT服了：整場最強表演

記者王靖淳／綜合報導

第59屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（19）日晚上在台北流行音樂中心登場，許多戲劇人齊聚一堂，由姚淳耀擔任頒獎典禮主持人，金曲歌后孫盛希搭檔陳勢安擔任表演嘉賓，完美獻唱5首最佳戲劇原創歌曲串燒，一登台就吸引全場目光，讓北流瞬間成了大型KTV。

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▲▼第59屆金鐘獎，戲劇類典禮表演，孫盛希、陳勢安《最佳戲劇原創歌曲演唱》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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孫盛希首先登台，以溫暖的嗓音獻唱台劇《不夠善良的我們》中的插曲〈芬蘭距離〉，接著由陳勢安帶來台劇《華麗計程車行》中的插曲〈逆轉人生〉，最後更一同合唱台劇《愛愛內含光》、《鹽水大飯店》以及《蒼蠅歌手》中的插曲〈相濡以沫〉、〈無罣礙〉以及〈鹹魚〉，兩人完美的合作演繹，精準駕馭不同音域曲風的戲劇主題曲。

▲第59屆金鐘獎，戲劇類典禮表演，孫盛希、陳勢安《最佳戲劇原創歌曲演唱》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

此外，孫盛希在受訪時表示，「一直都想演戲看看，但是擅不擅長又是另外一回事，我也不知道我臉的角度，在戲劇中適不適合，會想很多，但如果有機會會想嘗試，順其自然。如果有踏入戲劇的話，也會希望可以走上金鐘殿堂，加油！」

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