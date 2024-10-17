韓媒爆「SS501將重組」！　金賢重、金奎鐘公司秒打臉：沒聽說

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團SS501成員包括金賢重、朴政珉、許永生、金奎鐘、金亨俊，在2000年代後期深受廣大粉絲喜愛，17日有韓媒獨家報導他們即將合體，不過消息過沒多久就被各成員的經紀公司否認。

▲SS501是許多人心目中二代男團代表之一。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，金賢重的經紀公司面對向媒體表示：「沒有聽說關於SS501合體的事，也沒有任何相關的訊息。」金奎鐘的公司也澄清：「公司之間沒有任何相關討論。」直截了當地否認了合體傳聞。此前，《YTN》曾引述多名音樂界人士的消息，指出SS501成員正準備在明年出道20週年前發行新專輯。

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▲SS501合體傳聞被否認。（圖／翻攝自韓網）

SS501於2005年以5人組形式出道，憑藉出色的外貌與高挑的身材迅速走紅。代表作包括〈Snow Prince〉、〈U R Man〉和〈내 머리가 나빠서〉（因為我很笨），是韓流第二代偶像的代表之一，與東方神起、Super Junior等團體共同活躍於當年的樂壇。

2010年，SS501與原經紀公司DSP娛樂合約到期後，成員們選擇各自發展。隨後於2016年，許永生、金奎鐘、金亨俊三人組成小分隊SS301，繼續進行單獨活動。