吳謹言「挺孕肚踩高跟鞋」現身影片惹議！　危險vs個人自由兩派戰翻

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星吳謹言今年靠著《墨雨雲間》再登新的事業巔峰，卻在前陣子無預警宣布與洪堯結婚，震驚演藝圈，緊接著她與劉學義合作的《春花焰》在日前盛大開播，不過由於她剛宣布結婚喜訊，又傳出懷孕，外界普遍認為會破壞主角二人的CP感，17日她出席發布會的身影又再度引發熱議，不少人直言她孕肚明顯，甚至穿著高跟鞋現身，實在沒必要再隱瞞懷孕的事。

▲吳謹言出席《春花焰》發布會。（圖／翻攝微博）

吳謹言日前出席《春花焰》的發布會，從她登場的片段可以看到她身穿黑色長袖洋裝，露出一雙筷子纖細長腿，但腰間明顯寬鬆，走路進場的側面看起來肚子隆起，似乎再度印證了懷孕傳聞，值得注意的是她還穿著高跟鞋，並在活動上奮力表演甩鞭子，讓許多人直呼看了讓人心驚，孕婦不宜做危險動作，但也有人認為這是她個人選擇與自由，不該置喙。

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▲吳謹言被指孕肚越來越明顯。（圖／翻攝微博）

微博「吳謹言肚子」衝上熱搜第一掛了很長一段時間，討論度依舊爆表，網友紛紛擔憂表示「吳謹言這個肚子還穿這麼高跟的鞋，看著好危險啊…」、「懷孕了就不能承認，然後好好去生孩子嗎？」、「這不叫敬業，這叫對劇組對肚子裡的孩子不負責任，而且不承認懷孕遮遮掩掩挺虛偽的」、「其實我覺得她這樣大大方方的挺圈粉的」、「懷孕了還這麼漂亮」、「想穿就穿，直播每個環節都順利完成，就算懷孕又怎了」。

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