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女星慢跑遇2男隨地尿尿　氣炸公審竟又被性騷「享受想被妳看下面」

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星梁敏巧是主持《東張西望》的「東張女神」之一，因為亮眼的外型和迷人的身材，迅速在網路上吸引了大量粉絲的關注。她最近舉辦了一場見面會，當場為了答謝支持者的熱情，還特別脫下身上的T恤，直接送給粉絲，這個舉動被不少人稱為「超有誠意」。然而，梁敏巧經常以性感形象出現，這似乎也引來部分不懂得尊重的惡意騷擾。

▲梁敏巧曬出噁心私訊截圖。（圖／翻攝自梁敏巧Instagram）

▲梁敏巧受封「東張女神」。（圖／翻攝自梁敏巧Instagram）

日前，梁敏巧分享自己在海邊跑步時，接連看到兩名男子在路邊隨地小便，這讓她感到非常不舒服。她寫道：「今晚跑步時，連續遇到兩個陌生男子在路邊小便，而且還不是特別隱蔽的地方，真的很噁心！當自己走霉運吧。各位男士，如果情況許可的話，能不能盡量去廁所解決，謝謝合作。」這段話引發不少網友共鳴，大家紛紛表示支持。

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▲梁敏巧曬出噁心私訊截圖。（圖／翻攝自梁敏巧Instagram）

▲梁敏巧曬出噁心私訊截圖。（圖／翻攝自梁敏巧Instagram）

然而，更讓人傻眼的是，梁敏巧的貼文引來了一位網友的私訊騷擾，該網友表示：「不行，我就是享受被你看到我的XX（指下體），真的很刺激。」一番言論令梁敏巧非常憤怒，她毫不猶豫地曬出對話公開回應並強烈譴責這種行為：「這世界真是有太多變態！」公審噁心網友的行為。

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