王家梁「體適能顧問證照」到手！　爽喊：叫我王教練

記者王靖淳／綜合報導

藝人王家梁平時除了透過社群記錄親子日常之外，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，今（17）日他就開心發文秀出一張檢定成績截圖照，宣布自己成功考取AFAA-PFT個人體適能顧問資格，同時也打趣表示：「以後可以稱我『王教練』。」

▲王家梁會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

王家梁透露，這段期間，他花了一個半月的時間，努力讀完厚度高達5公分的課本，讓自己重新體驗一回學生時光，最終順利通過考試，讓他感到既驚喜又成就感十足。他表示，過去的學習經驗讓他對自己還能讀書感到有些懷疑，但經過這段時間的努力後，證明自己依然可以迎接挑戰，「原來我還是可以讀書的。」

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▲▼王家梁開心分享考過個人體適能顧問。（圖／翻攝自Threads／chialiangwang）

對於這次取得的體適能顧問資格，王家梁坦言過程並不容易，但他非常享受這段努力學習的時光，也對自己有新的認識。此外，透過王家梁分享的截圖可見到，頁面中列出檢定日期為2024年9月29日，提醒證照有效期限為兩年，並標記Instagram帳號，名單中能清楚地看到「王家梁」的名字被圈出來，突顯他順利取得AFAA-PFT體適能顧問的資格。