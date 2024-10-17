閔熙珍抗戰HYBE重大進度！續任「社內理事3年」　韓網傻眼：玩文字遊戲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名製作人閔熙珍日前與母公司HYBE爆出紛爭，她原本是ADOR的代表，卻遭到拔職，旗下團體NewJeans多次出面呼籲要求她繼續任職代表，但遲遲沒有好消息。韓媒今（17日）公開最新進度，閔熙珍的社內理事一職，原本應該在11月1日到期，續任「ADOR社內理事」，且任期3年，代表雙方戰爭還沒告一段落。

▼▲閔熙珍17日確定續任「社內理事」。（圖／路透社、翻攝自theqoo）



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據韓媒報導，ADOR公司17日召開臨時股東大會，閔熙珍現擔任的職位為「社內理事」，她與公司的合約預計在11月1日到期，經過投票後，她續任該職位，且任期3年，即將於11月2日即刻生效。據了解，她仍在努力把「代表」一職要回來。

只是外界對於閔熙珍仍是「社內理事」感到不解，有網友分析HYBE是給粉絲一劑強心針，代表閔熙珍未來仍會擔任NewJeans製作人身份，2025年專輯回歸事宜將由閔熙珍操辦。但也網友酸HYBE「又不是回歸代表職，根本是在玩文字遊戲」、「不是把她除職了嗎，怎麼還讓她擔任社內理事」。

▲NewJeans成為HYBE與ADOR之間抗爭的受害者。（圖／翻攝自NewJeans IG）



這場紛爭進行將近半年沒定論，網友耐心逐漸被磨光，對於兩派皆有支持者，然而，NewJeans首當其衝成為紛爭受害者，使得粉絲心疼不已，盼望雙方戰爭早日落幕。