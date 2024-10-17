ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

閔熙珍抗戰HYBE重大進度！續任「社內理事3年」　韓網傻眼：玩文字遊戲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名製作人閔熙珍日前與母公司HYBE爆出紛爭，她原本是ADOR的代表，卻遭到拔職，旗下團體NewJeans多次出面呼籲要求她繼續任職代表，但遲遲沒有好消息。韓媒今（17日）公開最新進度，閔熙珍的社內理事一職，原本應該在11月1日到期，續任「ADOR社內理事」，且任期3年，代表雙方戰爭還沒告一段落。

▲▼閔熙珍。（圖／路透社）

▼▲閔熙珍17日確定續任「社內理事」。（圖／路透社、翻攝自theqoo）

閔熙珍抗爭HYBE還沒結束！續任「社內理事」任期3年　11月生效。（圖／翻攝自theqoo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據韓媒報導，ADOR公司17日召開臨時股東大會，閔熙珍現擔任的職位為「社內理事」，她與公司的合約預計在11月1日到期，經過投票後，她續任該職位，且任期3年，即將於11月2日即刻生效。據了解，她仍在努力把「代表」一職要回來。

只是外界對於閔熙珍仍是「社內理事」感到不解，有網友分析HYBE是給粉絲一劑強心針，代表閔熙珍未來仍會擔任NewJeans製作人身份，2025年專輯回歸事宜將由閔熙珍操辦。但也網友酸HYBE「又不是回歸代表職，根本是在玩文字遊戲」、「不是把她除職了嗎，怎麼還讓她擔任社內理事」。

▲▼ 閔熙珍「有信心每次回歸驚艷大家」：已經畫完NewJeans 7年藍圖！（圖／翻攝自NewJeans IG）

▲NewJeans成為HYBE與ADOR之間抗爭的受害者。（圖／翻攝自NewJeans IG）

這場紛爭進行將近半年沒定論，網友耐心逐漸被磨光，對於兩派皆有支持者，然而，NewJeans首當其衝成為紛爭受害者，使得粉絲心疼不已，盼望雙方戰爭早日落幕。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

推薦閱讀

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

快訊／資深日星西田敏行家中逝世　享壽76歲…病痛纏身坐輪椅拍戲

快訊／資深日星西田敏行家中逝世　享壽76歲…病痛纏身坐輪椅拍戲

安心亞委屈落淚！遭風田無端爆料當場暴走　他下跪認錯：節目效果

安心亞委屈落淚！遭風田無端爆料當場暴走　他下跪認錯：節目效果

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！被糾正3舉動 台女星：吃得很不消化

大飛認愛了「女方身份曝光」！分手楊晨熙曾自我懷疑　轉念遇到真愛

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

連恩佩恩最後IG發文是「哀悼文」　墜樓亡震驚星友人：心碎了

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：LET IT GO！

八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1KG轉身完全看不出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

閔熙珍, HYBE

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉書宏為大8歲女友槓上媽！離家出走一個月　結局太淒慘懊悔至今
  2. 吳慷仁不回台灣參加金鐘獎　主持人姚淳耀「修改講稿」感謝3貴人
  3. 曾莞婷主持處女秀超短命　四個月就唱熄燈號
  4. 金鐘主持剩2天…姚淳耀壓力大到暴瘦　親曝「體重53kg」全場傻眼
  5. 金鐘59倒數！ 金鐘視后蔡淑臻現今「高姿態」曝
  6. 賈永婕立院備詢挨酸「只適合吃喝玩樂」　釣出本人高EQ回應
  7. 曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍
  8. Elly赴美留學想家了！　吐心聲「想吃媽媽的飯」惹網心疼狂標小S
  9. 「世界最美」她現身剪成超短髮　「胸前只有一塊布」火辣側乳全都露
  10. 汪小菲Aston Martin法拍僅1人投標　車商曝「收購價」：沒有市場

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366