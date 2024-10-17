鏡頭還在拍！主持人當場羞辱「誰叫這白癡來」 風田哽咽給1線索：很委屈

記者潘慧中／綜合報導

日籍男星風田從男團SpeXial出道，近年跨足綜藝節目、電視劇的表現可圈可點。只不過，有次應邀上益智節目時，被主持人當場羞辱「誰叫這個白癡來」，讓他至今想起來仍不禁哽咽，「有陰影，很過分，我覺得很委屈。」

▲▼風田至今仍藏有陰影。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）



[廣告]請繼續往下閱讀...

風田最近在《小姐姐請回答》表示，他原本很不想上益智節目，「因為我一定會被大家罵」，因此一直以來都婉拒這類節目的邀約。

▲▼風田向來不愛上益智節目。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）



直到某製作人有次保證設定一些關於日本的問題，並且安排好答題順序，所以風田就答應了那次的邀約，未料「遊戲一開始，整個跟講的不一樣」，主持人突然更改順序，結果他一題都沒答對。

▲風田開錄後發現不對勁。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）



此時主持人開始生氣，雖然仍在錄影，但臉直接臭掉，並跟製作人大喊「誰叫這個白癡來」，對方聽了也不敢幫風田說話、只能跟著罵。風田事後沒有揭曉該主持人的身分，只透露對方主持的是益智節目。

▲風田被主持人當場臭臉開罵。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）