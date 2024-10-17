《微笑2》這張臉為什麼很眼熟？因他老爸瞪了我們44年

▲這麼邪氣的笑容，對，雷尼柯遜其實就是影帝傑克尼柯遜的兒子。（圖／UIP提供）

圖文／鏡週刊

如果恐怖片《微笑2》（Smile 2）有張臉孔，讓人看了覺得似曾相似、餘悸猶存，那種邪惡的感覺揮之不去。其實你沒弄錯，這位不見經傳的新人其實有個鼎鼎大名的老爸，而他的邪氣凝視已經瞪了我們40多年，不管你有沒有看過電影都一樣擺脫不掉。

演出《微笑2》的這位邪氣的新臉孔，叫做雷尼柯遜（Ray Nicholson），腦筋動得快的人，很快就會想到奧斯卡影帝傑克尼柯遜（Jack Nicholson）。傑克尼柯遜就是在1980年經典恐怖片《鬼店》（The Shining，1980年首映）演出中邪作家，整個人邪氣沖天、就算你沒看過《鬼店》，歷年來該片的許多畫面，都變成了網路哏圖永流傳。

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雷尼柯遜談到父親對自己的影響，「我們完全不同，他出生在1937年，我是1992年，影響我的事情不見得對他也有影響。很明顯，我愛他，他是我靈感來源，畢竟我們每天晚上都一起吃飯。我做了點研究，所以，我們當然會有點相似。」

▲《微笑2》各種皮笑肉不笑的臉孔，秘訣是要把眼神跟臉部表情分開。（圖／UIP提供）

導演帕克菲恩（Parker Finn）反而承認，傑克尼柯遜的充滿邪氣的微笑，某個程度給了《微笑2》很大的靈感，才能做出片中那種讓人不寒而慄的詭異笑容，「因為大部分的微笑都是給人友善的感覺，所以我們不會太過刻意去笑，不會把臉部肌肉弄到很緊，但片中的微笑則是把眼神跟笑容分開，接著就是把重點放在頭部的位置。」至於雷尼柯遜的詭異微笑，當然不用說，拍一次就成功了，導致女主角娜歐蜜史考特（Naomi Scott）不得不驚呼，「哇，一次就到位。」

因此雷尼柯遜加入《微笑2》，某個程度也是傳承衣缽，這也是導演帕克菲恩安排的彩蛋。因為《微笑》的女主角是蘇西貝肯（Susie Bacon），她的老爸就是鼎鼎大名的演員凱文貝肯，而凱文貝肯的出道作就是血腥恐怖片《13號星期五》。看來所有恐怖片演員的星二代，都會加入這個「《微笑》宇宙」。



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