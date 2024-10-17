安迪兒Marz23歌曲遭呱吉酸「丟臉」！寫歌diss「優越仔」被嫌難聽

記者陳芊秀／綜合報導

歌手Marz23（阿夜）已逝男星安迪的兒子，也是樂團「TRASH」主唱，憑個人專輯《不遠處》入圍今年金曲獎最佳華語男歌手。然而他創作的歌曲〈我不是饒舌歌手〉被網紅「呱吉」邱威傑在節目中直言「偏丟臉」，為此在上傳單曲〈優越仔〉diss對方，網友湧入呱吉IG留言。

▲Marz23創作被網紅呱吉酸「偏丟臉」。（圖／翻攝自IG）

呱吉在PODCAST中提到，聽了Marz23的成名曲〈我不是饒舌歌手〉後，接著說到「我可是聽搖滾齁，聽了幾十年，沒有任何一個我覺得很酷的搖滾歌手會寫出這種歌詞」、「我在路上都會被警察逮捕」，「這就是那種假Gang啊」、「其實是真的有點偏丟臉」等。

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對此Marz23則上傳單曲〈優越仔〉回應呱吉。他發文「感謝某政客督促了我，終於能寫歌關懷這些優越的孩子」，並Hashtag「呱呱」。他的歌詞提到「網路霸凌的優越仔」、「貶低他人來抬高自己」。

▲Marz23寫歌diss呱吉。（圖／翻攝自IG）

而網友到呱吉的IG上留言「你被diss了！快去聽歌」、「這波挺不了你，而且你根本就沒有尊重，一開始就說你在搞，還尊重」、「私下說個抱歉很難嗎」釣出本人回應：「偏難聽，但我尊重。」

▲呱吉IG回網友：「偏難聽，但我尊重。」（圖／翻攝自IG）