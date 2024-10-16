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王寶強被爆慈善人設翻車！　誇口「資助小演員到大學」卻斷聯

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星王寶強因電影《人在囧途》、《唐人街探案》系列受到歡迎，他演而優則導，在去年7月執導主演電影《八角籠中》。當時，他曾公開表示要資助劇中的年輕演員上大學，沒想到16日卻被爆「慈善人設翻車」，掀起網友熱烈關注。

外送用▲▼王寶強被爆慈善人設翻車。（圖／翻攝自微博／王寶強工作室）

▲王寶強去年執導的電影《八角籠中》斬獲台幣100億的票房。（圖／翻攝自微博／王寶強工作室）

《八角籠中》改編自少兒格鬥俱樂部的真實故事，片中也找來許多住在偏遠地區、背景貧困的素人小孩演出「格鬥孤兒」。當時，王寶強曾在採訪中表示，他會資助這些孩子直到上大學，包括生活費、學費，心意讓外界感動。

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▲▼王寶強被爆慈善人設翻車。（圖／翻攝自微博）

▲王寶強曾表示會資助片中的小演員們到大學。（圖／翻攝自微博）

然而，狗仔「八圈李元芳」16日爆料，王寶強雖誇下海口說要資助，但一年了仍未兌現承諾。其中四個主要演員所隸屬的「強棒天使棒球培訓基地」校長表示，當初電影進行宣傳時，外界以為每個孩子都是王寶強去深山中親自挑選的，但實則有四個小演員都隸屬自己基地，被問到王寶強是否有真的資助？校長直言：「他管個X，他吹XX外面。」指出王寶強根本連露面都沒有。

而飾演少年馬虎的演員則表示，和王寶強基本上沒有聯絡，就算在節日、對方生日發訊息，王寶強也沒有回覆。至於資助一事，馬虎表示：「這東西是真是假誰都不知道，反正到現在為止都沒有任何的聯繫和幫助。」

▲▼王寶強被爆慈善人設翻車。（圖／翻攝自微博）

▲▼片中演員表示沒有收到王寶強的資助和聯絡。（圖／翻攝自微博）

▲▼王寶強被爆慈善人設翻車。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後，許多網友選擇支持王寶強，「王寶強是請人拍戲，不是保證了你們一輩子」、「拍戲肯定給片酬了吧……不回小演員消息又是什麼滔天大罪」、「我看評論不是擺出了這個小演員還在拍攝其他作品的證據嘛，那他都有能力掙錢了，並且估計現在也沒有繼續讀書了，王寶強還資助他啥」、「片酬15萬，又拍了新電影！又不是上不起學，還來跟王寶強要飯」。而王寶強對此則暫未做出回應。

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