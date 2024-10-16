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獨家／SWAG正妹直播主揭內幕！　「賣染血棉條還被要求給尿」價碼曝光

記者蔡琛儀／專訪

由DJ賴皮主辦的「國語作業簿」系列活動，今年二度舉辦「暗黑國語作業簿」，顧名思義，活動將邀請成人產業共襄盛舉，像是今年就和知名成人平台「SWAG」合作，邀請SWAG直播主演出，本次受邀的其中一位直播主Kimmy坦言，對於受邀非常驚訝，「一開始以為是小活動，後來知道就很緊張，我們唱歌能聽嗎？」賴皮則安慰她，現場都會開autotune，要她放心唱。

▲▼DJ賴皮、饒舌歌手馬克、阿法、Swag辣妹直播主Kimmy專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲Swag直播主Kimmy將參加DJ賴皮舉辦的「暗黑國語作業簿2024」。（圖／記者湯興漢攝）

賴皮說，邀請這些SWAG女孩來唱歌是一件不簡單的事，至於Kimmy當天要和哪位男歌手搭擋他也保密不透露，僅說對方「比較龜毛」，Kimmy被問當天服裝表示還沒想到，轉頭問賴皮：「可以露點嗎？」賴皮也一本正經的回答：「服裝以不露點為原則。」兩人互動相當搞笑。

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Kimmy原本在殯葬業擔任遺體化妝師長達14年，今年4月才加入SWAG，她透露平常的工作內容就是基本的跟粉絲聊天、互動、跳舞，付費模式的話可以進行10分鐘大尺度表演，還有約出來吃飯約會的項目。雖然僅入行半年，但Kimmy已經幾乎各種「項目」都做過，她感嘆：「每個人癖好不一樣。」像她曾經賣給粉絲用過一整天份衛生棉條，賣了約3000元；還有販賣一整罐她吐的口水，「吐到嘴巴都乾了！」跟粉絲吃飯約會時還被要求去廁所尿新鮮的尿液給對方喝等奇怪要求，或賣粉絲情趣衣，對方還特地穿上給她看。

不過，最讓Kimmy直呼辛苦的，是客製化影片拍攝，要按照粉絲的要求拍攝影片，粉絲還會準備各種羞恥動作、台詞，要她按照上面的字如實唸出來，最後還是Kimmy自己剪影片，「我還被要求燈光亮一點，結果還被檢舉，因為我台詞講太少！」最後一支影片也才賺2000元，讓她做一個月就累到受不了。此外還有拍攝實戰片，真槍實彈和男直播主拍片，她說實戰的收入最好，但最近感覺觀眾看膩，從一開始破千人觀看，到現在剩200人，因此想開始減少實戰拍攝。

▲▼DJ賴皮、饒舌歌手馬克、阿法、Swag辣妹直播主Kimmy專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Kimmy和DJ 賴皮互動活潑。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼DJ賴皮、饒舌歌手馬克、阿法、Swag辣妹直播主Kimmy專訪。（圖／記者湯興漢攝）

而她除了直播工作，平常還有業配、做YT節目、拍寫真等，月收達到六位數，也開始轉職當經紀人。她透露家人都知道她的工作，一開始當然也沒有多支持，但後來也漸漸沒再反對，「他們覺得只要我認真工作，不要違法就好。」Kimmy還會邀請家人幫她追蹤訂閱，也不怕家人看到，「這平台有很多人的家人是不支持的，所以他們很怕外流，但我知道進來做一定會有外流，我就沒差。」還開玩笑喊話：「我就希望你們外流！」

Kimmy也談到，大部分觀眾年紀僅18、19歲，她和部分鐵粉成為好友，但不准這些粉絲為了她花大錢，「願意花大錢的都是年輕的，我就叫他們不准給我刷，賺錢很辛苦。」曾聽聞有人一個晚上刷了20幾萬，還有人為了討直播主歡心去貸款，這些行為都讓她搖頭。「暗黑國語作業簿2024」將在10月19日於微遠虎山舉行，購票洽iNDIEVOX。

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