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小S遺憾沒有入圍最佳女配　今吐實「想要把酒潑在賈靜雯身上」

記者葉文正／台北報導

小S與派翠克今年以《小姐不熙娣》綜藝類最佳節目主持人獎，小S說最近希望讓肉更緊實，以完美狀態參加典禮，並透露今天量體重是45.3公斤，也搞笑說：「現在蠻想哭的，瘦下來比得金鐘還高興，這次努力飲控，酒幾乎不喝，已一個月沒喝了，也感謝黴漿菌的幫忙，生病真的很難受。」

▲▼ 小SDRCYJ記者會-小S（徐熙娣）。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 小S遺憾戲劇類沒有入圍。（圖／記者黃克翔攝）

不過小S仍感到遺憾，她參與演出的《此時此刻》，跟吳慷仁有很多大膽的對手戲，引起討論，她今天也說：「沒因《此時此刻》入圍是我最大遺憾，他們說有幫我報名，如果以女配角姿態入圍，我會很開心，很久以前也入圍過一次女配，這次很大期待，如果入圍戲劇，又入圍主持會爽翻天。」

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▲▼小S現身信義街頭，大方喝粉絲手上的酒。（圖／翻攝自Threads）

▲小S日前現身信義街頭，大方喝粉絲手上的酒。（圖／翻攝自Threads）

但小S聽到郭雪芙跟賈靜雯都有入圍，頓時沉默五秒，還不悅表示：「郭雪芙？！我想我會拿酒潑賈靜雯。」讓現場大笑。

▲▼ 小SDRCYJ記者會-小S（徐熙娣）。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 小S說不可以喝陌生人酒。（圖／記者黃克翔攝）

而她時常抱怨很久沒有性生活，但今天露口風：「Mike(許雅鈞)有稱讚我越來越年輕，有碰我兩下，但他應該是沒有追過林熙蕾，應是開玩笑的。」至於在蕭敬騰婚宴結束後，喝路人的酒，小S說：「如果我們那時候就回家，會不會太像老人，Mike就說要去健身房，我們就一起去，要不要去對面的BAR，結果他找來一大堆人，又去另一家夜店，就有點開心。」

到了下一攤，小S說現場都是年輕人，「我就招他們過來，他們就說在喝酒，我就覺得不喝白不喝，喝一口後，接著又是威士忌，我是錯誤示範，我女兒去美國前，我就跟她說不准喝陌生人的酒，結果我自己喝了，我女兒應該覺得這是什麼媽媽，但我現場有提醒少女們，不要喝別人的酒。」

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