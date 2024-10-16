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連新垣結衣都唱過他們的歌！　日本傳奇樂團宣佈二度來台開唱

記者蔡琛儀／台北報導

火球祭即將在11月30至12月1日在桃園樂天棒球場登場，繼月初釋出重磅卡司包括日本天團Tokyo Ska Paradise Orchestra 、金曲歌王蛋堡以及美秀集團後，昨也公布最終波演出陣容，有睽違7年再度來台的沖繩龐克樂團MONGOL800、血肉果汁機、旺福、大象體操、睽違十多年再次復出的潑猴以及體熊專科。

▲▼MONGOL800、血肉果汁機、旺福參戰火球祭。（圖／夥球擊提供）

▲沖繩樂團MONGOL800將二度參戰火球祭。（圖／夥球擊提供）

來自日本沖繩的熱血龐克樂團MONGOL800，歌曲充滿濃烈的夏日風情，融合了龐克、搖滾和流行的元素，其中他們最廣為人知的歌曲，莫過於經典日劇《求婚大作戰》中的青春純愛插曲〈小小戀歌〉，不連續登上oricon排行榜超過260週、被許多日本歌手爭相翻唱，像是新垣結衣、倖田來未等，讓MONGOL800成為日本第一個專輯銷量突破百萬的獨立樂團，更成為當年度日本專輯銷量的前三名，直到現在〈小小戀歌〉還是許多日本KTV點播排行前10名。

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血肉果汁機近年時常將金屬結合不同風格和元素，包含與台語金曲歌王許富凱合作的〈伊的身邊已經有別人2023（feat. 血肉果汁機）〉以及與金曲新人ØZI合作的〈玉山〉。2022年他們拿下金曲獎最佳樂團獎，更於今年擔任金曲獎開場嘉賓，年中血肉果汁機也於北流舉辦演唱會，成為第一個進軍首組登上台北流行音樂中心的金屬樂團。

▲▼MONGOL800、血肉果汁機、旺福參戰火球祭。（圖／夥球擊提供）

▲▼旺福、血肉果汁機參戰火球祭。（圖／夥球擊提供）

▲▼MONGOL800、血肉果汁機、旺福參戰火球祭。（圖／夥球擊提供）

成軍已26年的旺福以充滿陽光和歡樂氣息的音樂風格深受樂迷喜愛，曲風融合了搖滾、流行、復古元素，編曲常帶有濃厚的懷舊風格，他們近年也跨足創作戲劇歌曲，例如《俗女養成記》傳唱度十足的主題曲〈一人一半〉、〈莎喲娜拉Sayonara〉便是出自旺福之手，火球祭主辦之一的滅火器大正更笑說：「我女兒也是旺福的歌迷，可見他們魅力多大！」

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