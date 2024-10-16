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唐從聖北京摔落舞台！看醫生「收天價帳單」：真慘 昔硬撐表演內幕曝

記者潘慧中／綜合報導

唐從聖日前上節目表示，有次在北京因意外摔傷，隔天前往當地醫院照X光，事後雖被告知無大礙，但一看到帳單數字，他不禁驚訝直呼「真慘」，因此至今仍留存做紀念。

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲唐從聖看到帳單金額直呼「真慘」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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唐從聖在《醫師好辣》透露，當時跟隨朋友的劇團前往北京，沒想到彩排的時候，因為舞台太黑，他一個轉身就不小心從高台摔下去，「我下去也不知道哪裡是天、哪裡是地，就砰！一片漆黑，我以為我腰斷了。」

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲唐從聖曾在北京摔下舞台。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

當下完全無法動彈，唐從聖大約在地上躺了10分鐘，並被抬到旁邊休息到晚上，直到隔天表演結束才去看醫生，「我真以為骨頭出狀況，其實很害怕，走路都是要扶著。」

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼唐從聖一度動彈不得。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

幸好唐從聖的X光結果顯示OK，醫生研判是挫傷，幫他擦藥並開了肌肉鬆弛劑的藥，他就能離開。但更令他出乎意料的是，最終花費是2萬台幣，「我就想說，我這輩子在觀光景點拍一張照，800、1000我們都在省，這張照片2萬，我拿著這麼大張照片，我就看，上面不看名字不知道是誰，真慘！2萬塊台幣！」

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲唐從聖在北京照X光。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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