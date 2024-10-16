汪建民女友認了「想過跟他一起走」！積蓄全幫還債 生前正面合影曝

▲有傳汪建民（左一）因自己的債務連累到澎恰恰（左三），導致兩人關係惡化。左二為郭子乾，右一為馬國畢，右二為張小燕。（翻攝自球愛天空臉書）

圖文／鏡週刊

另外汪建民還傳出冒充澎恰恰的名義在外誆人，而且之前債務影響到「明星棒球隊」的隊內氣氛，導致兩人近年無往來。澎恰恰亦對本刊解釋：「這幾年我跟他都在忙著工作還債，完全沒聯繫，最後一次就是上週，朋友去醫院看他後聯絡上我，便請朋友幫忙以視訊方式『探視』，沒想到仍不敵病魔離世，雖然難過，但對他來說也算是解脫！天人永隔也只能相約在天上見。」對外話中仍然保有情面。

至於被汪建民影響到的還有陪伴他到最後的女友Joan，據報因為當了保人，陸續都有債主轉而找她；「在他（汪建民）住院不能走，失去工作能力時，我有很深的恐慌，心裡也生出不好的念頭。」Joan如此說道，看得出扛了多年身心俱疲，「曾經想跟汪建民一起走。」

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▲汪建民（左起）、謝祖武、陳明真因《台灣靈異事件》走紅，只是後來汪建民開銷大加上家用走上欠債之路。（翻攝自華視）

原本外界以為汪建民的女友Joan很有力，「外型漂亮幹練」而且能夠幫他處理債務問題，結果事實並非如此；綜合媒體報導，Joan只是在醫院上班，當初是汪建民拍大愛電視台的戲而認識，進而交往的。不過Joan工作多年下來存的積蓄全都拿去幫了汪建民，甚至每個月薪水一到帳，就必須扣除超過一半還債，可見Joan不但有外界想像不到的堅強，更是死心塌地。

▲汪建民（右一）的女友（左二）雖然無力完全處理他的債務，但卻死心塌地也不離不棄。（翻攝自汪建民抖音）



Joan年紀比汪建民小3歲，也一直認為交往8年的他是很棒的靈魂伴侶，很感性也有禮貌，聽過他說：「等我（病與債務）好了，我們去登記好不好。」內心雖是歡喜，但也不禁悲從中來，因為聽來已經時日無多，明明內心也知那是個無法實現的承諾。

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