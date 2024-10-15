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陳致遠爆夫妻分房睡「在家像狗」！求歡林秀琴霸王硬上弓...直接扯破她衣服

記者孟育民／台北報導

前職棒選手陳致遠、林秀琴夫妻結婚近20年，日前錄製《小姐不熙娣》，談到婚姻的問題，陳致遠忍不住抱怨，自從老婆養了貓兒子後，在家中就被忽略，「因為她很想生一個弟弟，可是我們又生不出來，那就來養貓，養貓之後我就像狗一樣，我的地位就已經下降 。」甚至為此夫妻還分房睡！

▲▼陳致遠爆在家地位極低。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲林秀琴、陳致遠在家分房睡。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

陳致遠坦言在家中林秀琴都是以貓為主，曾經向老婆反應「能否不要把貓的關注在我之上」，覺得自己像邊緣人。林秀琴則解釋養貓算是一個寄託，「我們有一個女兒，女兒都大了，然後陳致遠有時候會找朋友打球，我就覺得在家幹嘛，我常常覺得孤苦零丁，我們兩個在家科技冷漠，驚喜也是久久一次，他開始喜歡泡茶後，就離我越來越遠！」

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▲▼陳致遠爆在家地位極低。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼陳致遠爆在家地位極低。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼陳致遠爆在家地位極低。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

夫妻倆為了貓還分房睡，林秀琴表示：「我都要去餵牠、鏟屎，我大部分都睡客廳，我老公為了這件事很生氣，還會傳大量『夫妻一定要一起睡』的文章，我好不容易今天就要陪他、洗香香，一關門我家的貓就抓門，牠只要關門就生氣，我們就（恩愛）到一半又要開門！」沒想到貓繞了一圈出去，林秀琴就跟著離開床去餵貓，留下老公獨守空房，以及還未填補的空虛！

陳致遠因此訂下規定，不管玩再晚都要回房間睡覺，就算結婚20年對房事也有要求，一個禮拜會到兩次，見到老婆無時無都有性慾，林秀琴爆料：「即便我現在身材走樣，我在那邊吸地，他都會說『老婆妳今天這樣蠻性感的』！」

▲▼陳致遠爆在家地位極低。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲陳致遠看林秀琴仍充滿慾火。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

林秀琴還加碼說，無法拒絕陳致遠求歡，他都會直接抓住自己的手，「我說不要，他還是會翻開妳的衣服、趴掉妳的衣服，久了妳就會覺得被霸王硬上弓，等一下還要出去，衣服突然就變成荷葉邊，而且很猛你知道嗎？」

▲▼陳致遠爆在家地位極低。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼林秀琴爆陳致遠情趣。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼陳致遠爆在家地位極低。（圖／翻攝自小姐不熙娣）


 

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林秀琴, 陳致遠, 兄弟象

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