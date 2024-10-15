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直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

堪稱演藝圈最強發電機的郭雪芙又爆出有新戀情。（圖／本刊攝影組）

▲堪稱演藝圈最強發電機的郭雪芙又爆出有新戀情。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

2022年郭雪芙和王子合作電影《山中森林》爆愛火，不過兩人對外打死不認戀情，戲散人散被傳分手，去年年初她去北海道滑雪，不避諱同框曾傳緋聞的蔡凡熙，當時對於自己老是被爆有新歡，郭雪芙曾語帶無奈表示跟圈內異性朋友往來都會變成緋聞，還說：「是不是要我跟老外在一起。」沒想到時報周刊CTWANT日前直擊她與蓄著長捲髮的外國男士十指緊扣，和袁艾菲夫妻倆相約用餐，對於要「跟老外在一起」這句話竟不是戲言，還真的是說到做到。

10月12日晚間6點，郭雪芙的座車開抵位於新北市新店區山間一家鱘龍魚料理餐廳，車停妥後，包括郭雪芙一共3人下車，與袁艾菲夫妻倆會合後一起進餐廳用餐。本以為郭雪芙同車的3人都是女生，沒想到原來其中坐在角落的是蓄著長捲髮的外國男士。男子身高比郭雪芙略高，臉上鬍渣茂盛，衣著休閒輕鬆，戴上眼鏡時容貌有著書卷氣。

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郭雪芙與新男友及疑似妹妹三人一同出門。（圖／本刊攝影組）

▲郭雪芙與新男友及疑似妹妹三人一同出門。（圖／本刊攝影組）

郭雪芙帶著新男友與袁艾菲夫妻相約用餐。（圖／本刊攝影組）

▲郭雪芙帶著新男友與袁艾菲夫妻相約用餐。（圖／本刊攝影組）

在用餐過程中，郭雪芙不時會與男友交談。（圖／本刊攝影組）

▲在用餐過程中，郭雪芙不時會與男友交談。（圖／本刊攝影組）

用餐過程中，大夥兒並沒有熱鬧的氣氛，似乎都在好好品嘗美食，彼此間交談音量不大，而郭雪芙吃著吃著，偶爾也會關心一旁的外國男士，儘管沒有太多的交流，但有些細微的互動隱約透露著曖昧氣氛。果然！雪芙的無窮電力總不會讓人失望，7點16分，飽餐後郭雪芙與老外十指緊扣，甜蜜地走出餐廳，不僅臉上滿面春風，口罩底下藏不住的笑意，更是從眼角流露出來。上車前，男方的手還扶著對方的腰間，兩人關係自然不言而喻了。

吃完飯後郭雪芙眼神充滿笑意與男友十指緊扣離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

▲吃完飯後郭雪芙眼神充滿笑意與男友十指緊扣離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

兩組人準備驅車前往附近山間的別墅區，老外男友將手會扶在郭雪芙的腰上，小動作間流露出情意。（圖／本刊攝影組）

▲兩組人準備驅車前往附近山間的別墅區，老外男友將手會扶在郭雪芙的腰上，小動作間流露出情意。（圖／本刊攝影組）

接下來，兩組人驅車到了附近山間的別墅區，停好車後在社區中邊散步助消化，一邊貌似在考察周圍的環境和別墅。兩個男生走在前頭用英文交談，郭雪芙與袁艾菲情同姊妹則跟在後面，而另一個女生應該是平時幫郭雪芙開車的妹妹。在社區中走了一會兒，幾人掉頭到共享單車站租借單車，老外見郭雪芙的單車卡在車樁，便先來解決女方的問題，接著自己才刷卡借車，看他的動作，似乎頗熟悉借車流程。

老外男友不時與袁艾菲的老公閒聊，對郭雪芙的友人看似頗熟悉。（圖／本刊攝影組）

▲老外男友不時與袁艾菲的老公閒聊，對郭雪芙的友人看似頗熟悉。（圖／本刊攝影組）

短短路程中，郭雪芙不時會搭著男友的手，舉止親暱。（圖／本刊攝影組）

▲短短路程中，郭雪芙不時會搭著男友的手，舉止親暱。（圖／本刊攝影組）

一行人借了車，在社區裡面又繞了一會兒，8點半左右便還車，老外將車歸還後，走到低頭忙著滑手機的郭雪芙身邊，伸手輕輕搭在她的肩上，相互道別後，各自回到車上。不久後郭雪芙的車子停在一家便利商店外，開車的妹妹和老外走進超商採買，男子提著大大的購物袋，似乎採買了不少東西，而妹妹則領了一份包裹和一杯飲料。隨後便驅車返回山區的住處，直到次日零點時分仍未見人車離開。

男友幫郭雪芙牽出YouBike。（圖／本刊攝影組）

▲男友幫郭雪芙牽出YouBike。（圖／本刊攝影組）

去年郭雪芙在出席活動時表示私下密謀將出國遊學3個月，還開心透露她去算塔羅牌，說她有機會異國戀，她覺得如果可以在國外遇到不知道她是藝人、單純喜歡她的人，也滿好的，因此她展開自己的劇本跟幻想，安排今年要出國，還強調「這個年紀再不去就老了」，希望能遇上一個溝通聊天要是愉悅的帥哥。

一行人借了車繞了一會兒便還車，與袁艾菲夫妻道別後，老外男友和郭雪芙上車離開。（圖／本刊攝影組）

▲一行人借了車繞了一會兒便還車，與袁艾菲夫妻道別後，老外男友和郭雪芙上車離開。（圖／本刊攝影組）

驅車返家前老外男友先去便利商店採買，拎了一大袋東西後跟著郭雪芙回家。（圖／本刊攝影組）

▲驅車返家前老外男友先去便利商店採買，拎了一大袋東西後跟著郭雪芙回家。（圖／本刊攝影組）

今年四月郭雪芙結束英國遊學行程返台工作，提到遊學期間有無被搭訕或豔遇，她表示自己很認真念書，幾乎沒有人搭訕，不過有次逛畫廊時，有名中年男子突然靠近她，主動向她介紹畫作，但她只注意到對方中間牙縫很開，後來還是靠同學出面解圍。不過她對媒體保留了新戀情的部分，據查該名老外正是在她這趟遊學之旅認識的對象，男子為了她追到台灣來，看來她真的如願找到她心中那個「不知道她是藝人，單純喜歡她的外國帥哥」了！

關於本刊拍到郭雪芙與外國男士十指緊扣，兩人目前是否正在交往？郭雪芙的經紀人回應：「這是藝人的私事，公司這邊不會多過問喔。」

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