大蛇丸生日「同框女友放閃」！　甜蜜告白：最棒的禮物就是妳

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber大蛇丸自團體「狠愛演」走紅，親民風格圈粉不少人，在今年9月驚喜宣布脫單的他，今（14）日開心慶祝32歲生日，同時也在IG大方分享與女友的同框合照，甜蜜表示「最棒的生日禮物就是妳。」儘管女方沒有露臉，但照片曝光後仍受到討論，吸引大批網友朝聖按讚，並紛紛留言寫下生日祝福。

▲大蛇丸生日放閃女友。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）

照片中，大蛇丸身穿一件黑色上衣，衣服上印有簡單的圖案，他臉上帶著開心的笑容，表情顯得非常愉快，慶生的喜悅心情完全藏不住。坐在他身旁的女友，穿著一件牛仔外套，內搭黑色上衣，她的臉被大蛇丸用一個月亮的表情符號遮蓋，兩人面前的擺放著一盤甜點，甜點上插著一根點燃的蠟燭，盤子上寫著「Happy Birthday」的字樣，整體畫面充滿浪漫氛圍。

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▲大蛇丸日前PO出女友的背影照。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）

大蛇丸在文中分享他今年生日的特別心情，並公開感謝女友就是他最棒的生日禮物，「今年最棒的生日禮物就是妳！」大蛇丸難掩喜悅，感謝女友的陪伴與支持，讓他度過了一個難忘的生日，同時也開心寫道：「終於可以許新的願望了。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，紛紛留言祝福他生日快樂，希望小倆口要一直幸福下去，「生日快樂，幸福快樂」、「希望你們幸福快樂」、「看到你這麼幸福就好開心」。