聽蕭敬騰告白落淚！衛斯理問妻「來世如何找妳」朱芯儀反應網笑炸

記者陳芊秀／綜合報導

歌手蕭敬騰與經紀人Summer昨晚（13）補辦盛大婚禮，演藝圈眾多明星夫妻都出席並送上祝福。而結婚13年的衛斯理（賈子宸）與朱芯儀也是賓客之一，他聽到蕭敬騰婚禮上告白而感動落淚，隨後私下的夫妻對話則逗笑網友。

▲衛斯理、朱芯儀夫婦參加蕭敬騰與Summer婚禮。（圖／翻攝自IG）

世紀婚禮現場，蕭敬騰在台上深情告白妻子Summer：「每一世我都會找到妳，用各種方式、各種節目。」這句話讓在場的賓客無不動容。衛斯理坦言，自己在婚禮流了好幾次眼淚。

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當聽完蕭敬騰的告白後，衛斯理感動地問妻子朱芯儀：「來世你希望我用什麼方式找到妳？」然而，貼文空了幾行，他寫著「嗯⋯到目前為止沒有得到任何回覆」，原來老婆尚未給予回應，笑翻網友。他貼文最後Hashtag「此時無聲勝有聲」，並稱讚「太好玩又感人的一場婚禮」，再次祝福蕭敬騰與Summer。

▲被蕭敬騰婚禮感動落淚，衛斯理也問老婆朱芯儀：「來世你希望我用什麼方式找到妳？」（圖／翻攝自IG）

而朱芯儀透過限動分享參加蕭敬騰婚宴的過程，其中拍下蕭敬騰告白Summer，筆記婚禮告白「每一世的任務，就是要從茫茫人海中再次找到妳」，她用兩個哭泣表情符號寫下「超級感人啦」，與老公衛斯理都為這段告白哭了。

▲朱芯儀也曬出蕭敬騰婚禮最感動的告白。（圖／翻攝自IG）