雷鬼歌手埃爾泰格離奇「頭中彈倒後車廂」！　搶救1週不治……享年37歲

記者黃皓瑋／綜合報導

古巴雷鬼歌手埃爾泰格（El Taiger）日前被發現頭部中彈，倒在1輛SUV車的後車廂，雖然經過1週的搶救，仍於10日不治身亡，享年37歲。雖然案件目前仍在調查中，不過他的經紀人卻懷疑案情不單純，直言整個埃爾泰格的團隊「沒有人相信這會是自殺」。

▲埃爾泰格離世，享年37歲。（圖／翻攝自IG／el_taiger）



關於埃爾泰格案件的發現經過，據外媒《People》報導，美國邁阿密警方3日接獲通報，在1輛車內發現頭部中彈的男子，經身份確認後證實就是埃爾泰格。雖然他在當下被緊急送醫開刀，一度保住性命，但仍在10日因為腦部傷勢過重而離世。

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▲埃爾泰格3日被發現中彈倒在車內。（圖／翻攝自IG／el_taiger）



對於這起槍擊案件，邁阿密警方10日透露，沒有證據指出一定是在內部開槍，同時也沒有證實是不是埃爾泰格自己開槍的。埃爾泰格的經紀人則對案件提出疑點，認為他不太可能是「自己朝頭部開槍，然後爬去後車廂」，堅稱不相信他是自殺。另一方面，埃爾泰格曾在1日於社群平台曬出自拍短片，並寫下“Never forget.（永遠不會忘記）”，不料時隔2日就發生憾事，讓大批粉絲感到震驚、不捨。

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▼埃爾泰格中彈前2天曬出自拍短片（翻攝自IG／el_taiger）

