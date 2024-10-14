女明星有多辛苦？楊謹華拍完戲一看訊息落淚　5女神講完都哭了！

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》今（14）日曝光「永遠不夠好」幕後花絮，揭開劇中「影后們」既脆弱又細膩的真實心境，也透露女演員們拍攝期間的各種幕後心情，像是編導嚴藝文暖心私訊讓楊謹華秒落淚；謝盈萱認壓力很大，總覺得自己永遠都不夠好；曾莞婷透露剛開拍時每天回去都偷哭；謝瓊煖也有感劇情「太多真實的東西」，拍攝時不知道是在演角色還是演自己。

▲《影后》道出演藝圈女藝人的辛酸。（圖／Netflix提供）

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《影后》釋出4分鐘幕後訪談花絮，楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、曾莞婷、林廷憶分享女演員的真實心境，只見眾「影后們」一開場便紛紛落淚，被問到對於自己所交出來的「周凡（角色名）」是否滿意時，楊謹華頓時語塞，直呼這問題實在太困難，表示「還可以再更好」。

楊謹華坦言對於很多角色永遠都不會有滿意的時候，在劇中一場對鏡自我對話的戲結束後，她開始思考「演得對嗎？這樣好嗎？」就在心中充滿許多問號的同時，突然收到編導嚴藝文的訊息「謝謝妳今天的表演，讓我真的很感動。」讓她直呼「哇！我不誇張，我看到的時候秒落淚！」

▲楊謹華收到嚴藝文訊息秒落淚。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Taiwan）

謝盈萱同樣有感，分享「身為演員總是覺得自己不夠好，尤其是女演員」，被問及此題更是馬上落淚，認為演戲總有某個部分覺得一定要讓角色達到某種境界，明知道很難，卻總是一無反顧的往前衝，但也因此壓力很大。

▲《影后》道出演藝圈女藝人的辛酸。（圖／Netflix提供）

其中，謝瓊煖透露在拍《影后》時，常會不知道自己現在到底是謝瓊煖還是角色柯麗芬，直言「太多真實的東西了！」，劇中她為養家成為什麼戲都演的八點檔演員，雖努力想轉型卻仍被女兒瞧不起，呈現女演員在光鮮亮麗的演藝圈光環背後，同樣有身為「女人」需要面對的人生課題。

▲《影后》道出演藝圈女藝人的辛酸。（圖／Netflix提供）

謝瓊煖說道「有時候我很怕自己想太多，在那個拿捏之間，真的是一輩子都學不完的，其實這部戲應該是叫『影后們』Born to live，它其實就是男男女女，為了生存而發生的故事。」

▲《影后》道出演藝圈女藝人的辛酸。（圖／Netflix提供）

而飾演當紅女星潘茵茵的曾莞婷，劇中即便已是家喻戶曉的女演員，卻仍被年齡、愛情綁架，看似自信實則找不到自我價值。戲外的她，坦言「希望自己可以更好、更突破，然後更被大家看到或者是認同」，更透露剛開始拍攝的時候壓力超大，每天回去都有偷哭。

▲《影后》道出演藝圈女藝人的辛酸。（圖／Netflix提供）

陳庭妮提到「女演員」也一度哽咽「我們演員可以感受很多事情，但就是因為我們可以感受很多事情，所以我們非常的脆弱」，她透露有次拍攝導演說OK了，自己還去問導演「可以再試一次嗎？」說道「就是很想知道自己還可以怎麼樣，我不想只有一個樣子」。

▲《影后》道出演藝圈女藝人的辛酸。（圖／Netflix提供）

而本次在劇中擔任重要角色，與眾影后們同台飆戲的北影新人林廷憶也坦言自己很沒安全感，拍完每個鏡頭都會忍不住想「剛剛是不是哪裡沒有做好？」劇中她是一名追求演戲夢想的新人史艾瑪，坦言有時候分不清楚艾瑪是誰，「我記得我在日記裡面寫，我好像已經看不到她（史艾瑪）了，因為好像都是從她眼睛看出去」

▲《影后》道出演藝圈女藝人的辛酸。（圖／Netflix提供）

雙金影后楊貴媚也分享從影多年心境「就是站穩自己的腳步，慢慢地走，其實每一段路的風景都會不一樣。」同為女演員出身的編導嚴藝文表示，每位女演員面對角色上的困境，或是跟自己在人生當中有真實重疊的部分，其實都很勇敢地去面對了。

▲《影后》道出演藝圈女藝人的辛酸。（圖／Netflix提供）

嚴藝文進一步說道「演員就是一個血肉之軀，站在鏡頭前面第一線的人，所以他從頭到腳都是被你檢視的，不管內跟外都清清楚楚的被呈現在外面。我覺得今天這個故事更有趣的一點，是因為她們職業是女演員，那些人生課題，因為她的身份是女演員而變得更棘手」。