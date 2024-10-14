殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

圖文／鏡週刊

台北市大同區角頭吳明達爭議不斷，去年8月才因涉嫌買凶狙殺萬華青山宮主委遭判刑，今年7月又在1間三溫暖門口遭槍擊受傷住院。本刊調查，吳明達出院隔天，就因1起妨害祕密案被檢警搜索，從手機查扣到多段性愛影片。

本刊掌握，被吳明達強拍性愛影片的女子來頭不小，她叫劉君玲，是1名殯葬業者，因長相甜美，有「殯葬界蔡依林」之稱，去年還因派出1百多名美女禮生，替竹聯幫明仁會的春酒當招待，一夕爆紅。

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▲劉君玲（圖）為遭吳偷拍性愛影片一事憂鬱多時，面容憔悴的她因此不願正面入鏡。

本刊致電劉女查證性愛影片一事，她先愣了一下，旋即泣不成聲，承認自己就是影片中的其中1名女主角。「我真的很累、很煎熬！」劉君玲說，她雖因這件事身心俱疲，思考1天後決定勇敢站出來，提醒所有女性千萬小心。

▲吳在訊息中承諾劉會刪除性愛影像，卻被檢警在手機內找到相關檔案。（劉君玲提供）

單親的劉君玲告訴本刊，她的兒子跟吳明達相處融洽，吳偶爾還會帶她們母子出遊，讓劉對吳好感度大增，覺得吳這個「哥哥」人很好。吳明達後來以入厝邀劉君玲母子到新家慶祝，不喝酒的劉被吳不斷勸酒，吳趁機表達愛意，她不知如何拒絕，2人莫名其妙成了男女朋友。

▲淡水分局目前已將劉遭偷拍案件移送至士林地檢署偵辦。

劉後來發現吳的手機內有許多他與其他女子的性愛影片，2人又因細故發生口角，吳動手打她，讓她心灰意冷，堅持分手，沒想到吳為了反擊，竟利用她的前男友及吳的手下，在抖音等網路平台發表短影音，指控她為了錢亂搞男女關係，吳甚至與劉的前男友交換性愛影片，威脅她若不還錢，將散布影片，讓她身敗名裂。

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