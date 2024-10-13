承漢確定退出RIIZE！　SM娛樂深夜發聲：抱歉帶給粉絲傷害

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團RIIZE成員承漢一年前因私生活爭議暫停活動，並於日前宣佈要在11月回歸團體，怎料，消息一出便掀起大票粉絲抗議，甚至使得經紀公司SM娛樂大樓底下擺滿弔唁花圈。對此，RIIZE的製作部門於13日發出聲明，表示承漢已選擇退團。

▲RIIZE自2023年底開始就以六人形式活動。（圖／翻攝自X／RIIZE_official）

RIIZE的製作部門Wizard Production表示，對於11日宣佈承漢要回歸一事，很抱歉帶給大家傷害與困惑，「我們考慮到承漢為過去的錯誤深感懊悔，並希望他能回歸，帶領RIIZE作為團隊進一步成長，進而給藝人和粉絲帶來更大的幸福，這是經過長時間思考後的決定。」然而，在回歸消息發布後，他們也看到了粉絲的反應和意見，並進行了反思，意識到此一決定反而帶給粉絲更大的混亂和傷害。

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▲承漢在2023年爆出私生活爭議。（圖／翻攝自X／RIIZE_official）

Wizard Production提到，承漢為了團隊和粉絲，主動表達了退團的意願，「我們尊重他的決定，宣布承漢將不再加入RIIZE，而是退出團體。」此外，公司還表示：「我們將繼續支持承漢，幫助他發揮自己的才華和追求夢想。同時，對於出道以來始終將粉絲放在心上、全力以赴的其他6位成員，他們承擔了太多壓力與困惑，我們真心感到抱歉。」

▲SM娛樂聲明。（圖／翻攝自X／RIIZE_official）