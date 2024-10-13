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蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）和經紀人Summer今（13日）晚將在台北萬豪酒店補辦婚禮，本次婚宴名為「以婚禮為名的一場親友會」，宴請娛樂圈內外眾多至親好友，賓客人數高達600人，婚宴目前已進行到中段，新人和賓客都玩開，眾人紛紛接力上台演出，宛如一場大型演唱會。

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／記者陳煥丞攝）

▲庾澄慶、周興哲（下）上台獻唱。（圖／記者陳煥丞攝、翻攝IG／janetdazzling）

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／記者陳煥丞攝）

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不僅陶晶瑩嗨到變主持，張清芳、A-Lin都上台狂歡，新娘子Summer也登台高唱〈I love you baby〉，周興哲上台獻唱紅髮艾德（Ed Sheeran）的婚禮經典歌曲〈Perfect〉；隨後老蕭乾爹向華強也上台送上祝福，勉勵兩人要超越他和向太的44年婚姻，老蕭也笑說：「我努力！」隨後向華強也罕見開金口獻唱金曲〈Unchained melody〉。

緊接著金曲歌王庾澄慶（哈林）也登台和老蕭合唱〈情非得已〉送祝福；最逗趣的是坤達與柯震東、王子揪新郎老蕭大跳現在最流行的〈星期五晚上〉中的「16蹲」舞，在全場人幫忙計數下，老蕭也成功達陣，讓全場都嗨翻。

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼王子（左起）柯震東、蕭敬騰、坤達在婚禮大跳16蹲。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／記者陳煥丞攝）

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