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蕭敬騰世紀大婚「半個演藝圈都來了」！　賓客名單超大咖

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）和經紀人Summer今（13日）晚將在台北萬豪酒店補辦婚禮，本次婚宴名為「以婚禮為名的一場親友會」，宴請娛樂圈內外眾多至親好友，賓客人數高達600位，整場婚禮扣除贊助，耗資百萬元，陣容龐大宛如世紀婚禮。今天包括張小燕、曾國城、徐乃麟、賈靜雯和修杰楷夫妻、陳喬恩夫妻、明道、曾馨瑩、向華強與向太夫妻、黃舒駿、王偉忠、方芳芳、陶晶瑩和李李仁全家、唐綺陽、蔡康永、舒淇、徐若瑄、鍾鎮濤夫妻、吳建豪、魏如萱、庾澄慶、柯震東、春風等人都到場。

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲吳宗憲出席蕭敬騰婚禮。（圖／記者蔡琛儀攝）

綜藝天王吳宗憲也到場，他今天還有工作，女兒Sandy也因為有工作無法到場，但還是排除萬難現身送上祝福，妙語如珠的他表示：「太厲害了，工作跟愛情可以擺在一起，這樣的狀態可以維持多久？原來是所謂的一輩子，真的不容易。」他又說：「一般夫妻工作會吵架，吵到後來家和萬事興，不好就吵不停，他們厲害了，全都服服貼貼，還開了日本料理店，不只演藝事業弄得好，店也弄得好，又要結婚，很期待他們走到人生最重要的白頭偕老！」至於紅包數目？吳宗憲不肯明說：「我就不會開玩笑，因為我說到做到，所以我今天不說！」

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▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲徐乃麟和方芳芳。（圖／記者蔡琛儀攝）

徐乃麟和方芳芳一起受訪，他表示：「婚姻是一門深的學問，這段歷史我們都看在眼裡，就深深祝福。」方芳芳則說自己是老蕭歌迷，這次抱持歌迷的心情參加婚禮非常興奮；賈靜雯和修杰楷夫妻也帶著三個女兒到場，其中女兒們認Summer為乾媽，今天也將和林熙蕾女兒一起擔任花童，被問到紅包包多少？修杰楷笑說：「滿滿的祝福，跟滿滿的厚重的…三位我們家的寶貝都交給他們。」

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼賈靜雯修杰楷一家、陶晶瑩李李仁一家。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／記者蔡琛儀攝）

陶晶瑩、李李仁夫妻也帶著一對有型的兒女到場，陶晶瑩笑說今天李家發言人是兒子小龍，小龍也童言童語的說：「大家好我是禮物，我祝福蕭先生蕭太太長生不老、永遠幸福、開開心心，不要吵架。」逗得現場大笑。夫妻倆結婚19年，被問到愛情長跑的秘訣，李李仁幽默說：「一直跑就對了！」陶晶瑩則笑說：「要忍耐、彼此忍耐彼此。」

曾馨瑩今天獨自現身，她表示老公郭台銘有事、所以自己到場送上祝福；老蕭的乾媽「向太」陳嵐跟老公「龍五」向華強開心出席婚禮，向太說當年因為太喜歡老蕭的歌，後來在香港辦公益活動，在向華強的要求下，千方百計找來老蕭獻唱，最後更認了他當乾兒子；向華強受訪也為新人獻上滿滿祝福，「我們結婚也44年了，希望老蕭最少也要結婚44年。」

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