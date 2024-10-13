「路殺貓咪顯靈」願意當貓屍標本！　楊麗音手抄心經送祂最後一程　

記者蕭采薇／台北報導

「高雄拍」短片《殺雞》、《白雪》、《貓與雞》、《晚風》、《所有人都在死》、《浮游物》及《春天》等7部作品，13日在高雄電影節放映。楊麗音和游安順在《一家子兒咕咕叫》飾演夫妻，兩人受訪時再度碰面，現場火花笑聲不斷，楊麗音更透露拍攝時「貓咪顯靈」的故事。

▲《貓與雞》吳美和、楊麗音飾演母女。（圖／高雄電影節提供）

楊麗音與《貓與雞》劇組一同來到雄影，和她在《一家子兒咕咕叫》合作的游安順，則與《晚風》劇組來到現場。楊麗音爆料游安順高雄朋友超多，且每次拍片請工作人員吃飯等等片酬就差不多花光了，某方面來說是義氣相挺出演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊麗音在《貓與雞》飾演吳美和的女兒，開心道自己終於演女兒了，形容吳美和真的很像她媽媽，母女間微妙的情感都有呈現出來。片中的貓遺體是以真貓做成標本，導演朱凱濙表示當時是聯繫浪浪機構，剛好有撿到一隻貓咪遺體。

▲《貓與雞》楊麗音笑說難得演女兒。（圖／高雄電影節提供）

於是他們擲筊詢問貓咪是否可以協助他們拍攝，並答應拍完會幫助處理後事，朱凱濙分享楊麗音為此每日抄心經，最後將心經與貓一起火化，拍攝期間也發生許多很玄的事。包括曾透過擲筊得知貓咪喜歡待在美術車裡，以及殺青時劇組本來想給祂聽佛教懺法「梁皇寶懺」，但貓咪不肯，讓他們一直找不到車鑰匙，就在大家決定不要聽時，一分鐘之內鑰匙就找到了。

游安順在《晚風》飾演同志兒子的父親，他受訪時笑說，也許能和片中鮮肉演員羅茂銓配成一對「老少同志情侶」。楊麗音則笑說，游安順在《一家子兒咕咕叫》露出臀部相當結實，或許真的能勝任。

▲《晚風》游安順（左）笑說，也許能和羅茂銓組「老少同志情侶」。（圖／高雄電影節提供）

《所有人都在死》導演范文翰在朋友介紹下順利合作春風，他坦言當初完全不認識春風，也沒聽過他的歌，但非常喜歡《請問，還有哪裡需要加強》，「我看得很感動，被他們感情打動，我看春風的螢幕形象感覺壞壞的，沒多少話，其實跟他本人很像。」

片中春風為了癌妻鋌而走險，戲外春風媽媽則是罹患血癌，劇本和他現實經歷剛好有些相像。來自中國大陸的范文翰聽不懂台語，為了春風的歌《一生只督你一人》還特別請別人幫忙解釋歌詞，理解後笑說「是有點下流，但我喜歡。」

▲春風在電影《所有人都在死》的經歷，和現實人生有些相像。（圖／高雄市電影館提供）

許時豪和洛佳·巫茂在片中有不少激烈動作戲，沒想到兩人在拍攝前後手都受傷，許時豪在備戲過程手骨折，只好帶著受傷狀態演出，結果反而更符合范文翰想要的樣子，范文翰搞笑說雖然演員受傷他不樂見，但其實當時偷偷心想「太好了！」