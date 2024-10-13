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小哈利穿露肚裝被批「太大膽」　伊能靜拍片挺兒：沒看過是他的課題

記者蔡宜芳／綜合報導

星二代庾恩利（小哈利）是伊能靜與庾澄慶（哈林）的兒子，經常因為獨特的打扮風格受到網友關注。他日前穿著露肚裝參加巴黎時裝周，再度引發討論，對此，伊能靜也分享自己的看法，力挺愛子「做自己」。

外送用▲▼小哈利穿露肚裝被批「太大膽」　伊能靜：沒看過是他的課題。（圖／翻攝自伊能靜微博、庾恩利IG）

▲庾恩利經常受邀參加時尚活動。（圖／翻攝自伊能靜微博、庾恩利IG）

伊能靜在影片中表示，追求愛、追求美，以及展現美的行為，不應被視為不敢說出口、害羞或膚淺的事情，更不應被冠上「羞恥」兩個字。她以自己的兒子恩利參加法國巴黎時裝周的經驗為例，「然後很多人都問了他一個問題，就說『恩利呀，你的穿著很大膽』，兒子回來問我說『他們說我穿著很大膽，我該怎麼回答』。」

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伊能靜向兒子解釋說，認為他「大膽」的人只是活在自己的認知世界裡，那些人對於自己未見過的事物，會產生主觀看法，並脫口而出變成批判，「可是，恩利你在紐約這樣穿是很平常的呀，所以你不用去背負他的主觀看法，他沒有看過是他的課題，而你這一生完成自己勇敢做自己是你的課題。」

▲▼小哈利穿露肚裝被批「太大膽」　伊能靜：沒看過是他的課題。（圖／翻攝自微博）

▲伊能靜力挺兒子。（圖／翻攝自微博）

伊能靜強調，全然地做自己確實需要勇氣，她也常聽到有人批評她50幾歲了，只關心美不美，應該做些有意義的事。但對她來說，照顧好自己、讓自己綻放，就是最有意義的事情，「無論別人怎麼想，姐就是要美一輩子。所以我也希望大家能夠做好生活裡的課題分離，然後找到展現美的勇氣，而當你有勇氣全然地呈現你的美好的時候，這就是幸福的開局。」

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伊能靜, 庾恩利, 小哈利

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