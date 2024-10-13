孫安佐偷改名盼隱姓埋名！　逃離狄鶯孫鵬險喪命：他們可以不要那麼在乎我

記者孟育民／台北報導

JET綜合台《命運好好玩》本周邀請星二代孫安佐與林吟蔚擔任嘉賓，兩人在節目上暢談身為星二代的甘苦談，孫安佐談到改名的過程以及近日生活中的挑戰，林吟蔚自己曾因「靠爸」標籤而感到不滿，對孫安佐能感同身受，因為他們都擁有相似的人生經歷，林吟蔚表示：「雖然我們的父母不同，但從小我們都在聚光燈下成長，這種被關注的感覺是一樣的。」

▲孫安佐、林吟蔚登JET《命運好好玩》分享星二代甘苦談 。（圖／JET綜合台提供）



孫安佐坦言從5歲時，因父母覺得「孫華」不夠順口，改名為孫安佐，這次改名則出於隱私考量，他認為訂飯店或領取包裹時，使用「孫安佐」這個名字容易被認出，因此改名為「孫健豪」可以更好地保護個人隱私，原本以為改名能隱姓埋名，沒想到新名字也被曝光，主持人何篤霖打趣地說：「你這輩子注定高調，逃不掉的！」而孫安佐也不禁感慨：「可能要逃到海外去，才能真的低調。」

但他透露改名後確實感受到不同的氛圍，覺得「健豪」代表了他更成熟的一面，而「安佐」則象徵天真與保有初心，但還是比較喜歡孫安佐這個名字，因為他不想喪失初心。

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▲孫安佐偷改名還是被發現 。（圖／JET綜合台提供）



他也大方分享在泰國時的驚悚經歷，在年初為了脫離父母，與前女友前往泰國發展事業，他指出自己當時被邪教盯上，被綁進醫院強行注射鎮靜劑，和隔壁病床老人能量交換，差點命喪當地醫院，這次事件讓他患上創傷後壓力症候群（PTSD），回到台灣後感覺身邊充滿敵意，但其實父母不需要太過於保護他，孫安佐：「我覺得他們可以不要那麼在乎我，也許就不會那麼疲於奔命。」

▲孫安佐吐露星二代心路歷程。（圖／記者周宸亘攝）