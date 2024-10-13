AKB48 Team TP赴日本朝聖基地　竟被當地人認出！

記者蔡琛儀／台北報導

「國民女團 」AKB48 Team TP推出新單曲〈24/7 Shining〉，銷售狂破17000張，另一首新歌〈就是好喜歡〉成績也相當驚人。她們即將在10月26日起一連2天在松菸舉辦握手會，但得知母團AKB48聖所「秋葉原基地」將改裝，團員們排除萬難前往朝聖，更穿起高中制服去士尼樂園遊玩。

▲AKB48 Team TP東京秋葉原基地朝聖之旅。（圖／好言娛樂提供）

提到這趟日本之行，騏卉說：「跟家安在日本訂製了生日會的表演服，是安安邀請我去日本迎接自己的衣服，雖然可以直接郵寄回來，但發現還有其他4位成員也要去日本，平常大家都忙，難得有這夢寐以求的機會，覺得絕對不能錯過！和成員一起出國旅行是我的夢想！」

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家安則表示：「我們6人有一起去秋葉原看AKB48公演，還去了迪士尼玩。」提到難忘的小插曲，易沄表示：「最難忘是在日本居然被當地粉絲認出來，而且不管是橫濱或東京都有，覺得超級有趣！」並許願有朝一日可以在日本公演，跟日本粉絲同樂。

▲AKB48 Team TP在東京迪士尼遊玩。（圖／好言娛樂提供）

旅行期間，因于馨擅長看地圖，所以成了大家的「人體導航」，體貼的她總默默把路線規劃好，大家只要跟著她走就好，亞恩笑說：「第一次跟成員一起玩日本！感覺完全不一樣呦！超級興奮的，很像學校的校外教學一樣。我們甚至還特別約好，要穿著女高校生制服在迪士尼大合照！」