蕭敬騰預告明日婚禮！喜曬「甜蜜環抱愛妻照」：最chill新郎新娘

記者劉宛欣／綜合報導

金曲歌王蕭敬騰去年10月和經紀人Summer登記結婚，時隔一年即將於13日在台北舉行婚禮，先前證實婚禮消息時就曾透露會將禮金全數捐出做公益，笑稱希望親友多包一點，引發討論。12日稍早他再度曬出與老婆的合照，預告明日婚禮的登場，表示兩人是「世界上最chill的新郎、新娘」，貼文一出立刻吸引廣大粉絲湧入送上祝福。

▲蕭敬騰與經紀人Summer明天（13日）舉行婚禮。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）

蕭敬騰12日晚間在臉書發文，曬出與愛妻Summer的合照，開心預告寫下「再過幾個小時，我就要和Summer舉辦婚禮了」，並提到登記結婚後的一年，一直忙於工作，沒時間操辦婚禮細節，老婆還自嘲是「世界上最chill的新郎、新娘」，直到這個禮拜才投入會議，不過所有事情幾乎都是交給團隊處理，讓他感激表示「先謝謝團隊，辛苦大家了」，並附上了一張甜蜜環抱老婆的照片。

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▲蕭敬騰貼文。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）

接著，蕭敬騰也表示這次婚禮主題是「以婚禮為由的親友聚會」，衷心希望每個來參加婚禮的同事、親友都能開開心心，最後還不忘是先打預防針說「因為我們實在沒有經驗，如有安排不好的地方，請大家多多包涵」。