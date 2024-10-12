小楊哥掉了850萬粉絲！　網看前後對比驚呼「還有一億多韭菜」

記者劉宛欣／綜合報導

大陸知名直播主「瘋狂小楊哥」不只私德問題被爆劈腿女徒弟，在事業領域也因為捲入假月餅風波，被沒收違法所得和罰款共計人民幣6894.91萬元（約台幣2.96億元），形象也隨著一落千丈。近日更被網友發現，大批粉絲對他失望透頂，紛紛退追他的帳號，前後對比整整掉了850萬粉絲，對比相當驚人。

▲小楊哥爆出私德問題以及假月餅風波。（圖／翻攝自小楊哥微博）

有八卦博主曬出小楊哥出事前與出事後的帳號粉絲數對比，竟從1億2255萬，掉到1億1434萬，整整少掉了約850萬粉絲，直喊「掉沒了一個千萬級大網紅」，前後對比一出，讓外界感到相當驚訝，一方面驚訝於他掉粉的數量，一方面則是對於他擁有1.2億粉絲感到意外，更有許多人出言嘲諷稱難怪他單靠割粉絲韭菜就能發大財。

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▲小楊哥粉絲數量對比。（圖／翻攝自微博）

小楊哥掉粉數驚人的消息引起大陸網友熱烈討論，網友紛紛驚訝「他居然有1億多粉絲」、「近1.3億的粉絲裡面，有三千萬活粉嗎？但是那850萬是真活人」、「這種都不封號…後台是真硬！」、「全國12億人，平均接近10個人裡就有一個他的粉絲嗎？我怎麼一點都不信呢？」、「我身邊沒認識半個他粉絲，不知道他的大部分粉絲是不是都活動在陰間，並不曾在陽間行走」、「不是還有一億多韭菜嗎」。