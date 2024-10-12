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日本H級富士山美胸來台！　無罩晃動搭捷運遭偷拍...親曝心聲：很興奮

記者蔡琛儀／台北報導

被封為「天然H乳無罩女神」的日本寫真女星macca擁有一對傲人H奶，頻道專拍激凸搖奶片，更有著「富士山Q奶」的封號，她近日來台搭捷運，在月台將外搭的白色罩衫半脫下，對鏡頭左右搖晃、跳動，重現招牌的激凸晃奶片，引發暴動，她今（12日）出席AGA成人動漫展為成人遊戲站台被問到此事，笑說雖然有點害羞，但對於台灣人的反應感到很驚訝。

▲▼日本巨乳網美macca出席MASOBU麻涩部AGA成人動漫展攤位活動。（圖／記者李毓康攝）

▲macca被封為「天然H乳無罩女神」，美胸又有「富士山Q奶」的美稱。（圖／記者李毓康攝）

過去macca曾在台灣餐廳拍攝露出影片，在日本遭網友炎上痛罵，macca表示，她這次在捷運站拍攝激凸晃奶片，台灣人評價都還不錯，且她過程中還被路人偷拍，讓她因此感到很興奮。macca也說，因為之前在日本被罵，所以這次拍攝比較節制。

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她更稱讚台灣人都很熱情友好，「先前來台灣旅遊的時候，如果有要拍照或是拍影片，只要向周圍的人提出請求，大家都很樂意幫忙，台灣人真的很熱情！」

▲▼日本巨乳網美macca出席MASOBU麻涩部AGA成人動漫展攤位活動。（圖／記者李毓康攝）

▲macca將來台長住一個月。（圖／記者李毓康攝）

而她下個月將來台讀語言學校，long stay時間長達一個月，放話會到處拍片，媒體問她有沒有考慮挑戰到總統府外拍？她當場大笑：「會被炎上吧，但這個想法很有趣。」不過macca也無奈透露，自己苦心經營的YouTube頻道被關掉，她預告還會再接再厲，重新啟動頻道。

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