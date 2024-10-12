ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

照顧大炳最後一程！小炳PTSD「每晚10點陷恐慌」　12年來隨身必備焦慮藥

記者張筱涵／綜合報導

藝人小炳（余俊賢）在節目《11點熱吵店》中，透露每晚10點會全身冒汗、發抖，並陷入極度的慌張中。這樣的情況讓他的枕頭和被子都濕透，形狀就像一個人形，這個時間點的恐慌源自於已故的哥哥大炳（余炳賢）的吃藥時間。

▲▼小炳。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）▲▼小炳。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲小炳每晚10點陷恐慌狀態。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

小炳回憶起2012年，被醫生告知必須定時定量給哥哥服用一種藥物，這個責任讓他感到很緊繃，在哥哥去世後，他的生理時鐘似乎仍然記得這個時間點，每天到了晚上10點就會「全身一直冒汗發抖，枕頭和被子上的汗就是一個人形，我會陷入一個極度的慌張中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小炳。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲小炳患壓力後創傷症候群。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

一開始不知道原因，小炳尋求心理醫師幫助，經過診斷後，醫師告訴他這是壓力後創傷症候群（PTSD）。原來是被哥哥的吃藥時間嚇到了，導致每到晚上10點，就會有好像有件事情沒做完，且這件事情可能會讓人處於危險之中的念頭，一直到現在12年過去了，他還是要隨身帶著緩解焦慮的藥物，讓在場的人都相當心疼。

▲▼小炳。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲小炳隨身必備焦慮藥物。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

推薦閱讀

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

小S自爆「老公11年沒碰我」　不知道自己下面是什麼東西

小S自爆「老公11年沒碰我」　不知道自己下面是什麼東西

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

看何妤玟寫真「金鐘演員手插口袋上下動」！她全程目擊羞爆：幹嘛啦

李佳穎懷胎9月「0修圖身材超驚人」！被拍挺孕肚站路邊 友：超不合理

李佳穎懷胎9月「0修圖身材超驚人」！被拍挺孕肚站路邊 友：超不合理

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

18歲粉在眼前被打！Jessi直接走掉「不認識施暴者」　監視器畫面曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

陳小春「斷崖式衰老」照瘋傳！　臉上爬一條條皺紋…網驚：像77歲

黃聖依公開認「3年前就想離婚」！　豪門尪節目爆氣：不錄了

38日男組「韓國極樂團」瘋狂約砲韓妹！裸女床照PO網炫耀　遭炎上

蔡依林歐洲放飛！　「性感美背＋逆天鉛筆腿」萬人看呆：誰這麼辣

小S自爆「老公11年沒碰我」　不知道自己下面是什麼東西

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小炳, 余俊賢, 大炳, 余炳賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《黑白大廚》外送員廚師住過孤兒院！　嘆節目「剪光這段話」：很遺憾
  2. 陸劇男星官宣結婚！見鹿晗祝福「喜回1句」竟遭炎上…霸氣嗆網友
  3. YTR放火飛香港「突襲22萬網紅女友」！剛下計程車「目睹震驚一幕」
  4. 日劇男神換東家遭指忘恩負義！真相逆轉洩「低薪慘況」恩人伸援手
  5. 蘿莉塔被騙買股「下場超悲劇」！錯愕：都不見了 惡劣手法曝
  6. 照顧大炳最後一程！小炳PTSD「每晚10點陷恐慌」　12年來隨身必備焦慮藥
  7. 汪建民明告別式「8年女友突刪光社群」！傳曾幫他處理債務　遭債主找上門
  8. 賴琳恩C級兇器「溢出一半」布包不住！鏡頭拉近：有點厲害 震撼萬人
  9. 新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆
  10. 黃韻玲慶60歲「罕見同框前夫」　帥兒也現身生日趴

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366