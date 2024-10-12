照顧大炳最後一程！小炳PTSD「每晚10點陷恐慌」　12年來隨身必備焦慮藥

記者張筱涵／綜合報導

藝人小炳（余俊賢）在節目《11點熱吵店》中，透露每晚10點會全身冒汗、發抖，並陷入極度的慌張中。這樣的情況讓他的枕頭和被子都濕透，形狀就像一個人形，這個時間點的恐慌源自於已故的哥哥大炳（余炳賢）的吃藥時間。

▲小炳每晚10點陷恐慌狀態。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



小炳回憶起2012年，被醫生告知必須定時定量給哥哥服用一種藥物，這個責任讓他感到很緊繃，在哥哥去世後，他的生理時鐘似乎仍然記得這個時間點，每天到了晚上10點就會「全身一直冒汗發抖，枕頭和被子上的汗就是一個人形，我會陷入一個極度的慌張中。」

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▲小炳患壓力後創傷症候群。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



一開始不知道原因，小炳尋求心理醫師幫助，經過診斷後，醫師告訴他這是壓力後創傷症候群（PTSD）。原來是被哥哥的吃藥時間嚇到了，導致每到晚上10點，就會有好像有件事情沒做完，且這件事情可能會讓人處於危險之中的念頭，一直到現在12年過去了，他還是要隨身帶著緩解焦慮的藥物，讓在場的人都相當心疼。

▲小炳隨身必備焦慮藥物。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

