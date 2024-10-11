趙露思出席外交活動又被罵文盲！　「搞錯中法建交時間」陸網傻眼

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸新生代女星趙露思深受廣大觀眾喜愛，但人紅是非多，近來多個爭議接踵而來，先是在品牌活動中被指外貌與以往大有不同，掀起整容疑雲。11日她因為參加中法環境月活動時，當場講錯中法建交的年份，讓她成為輿論的焦點。網友紛紛批評她「參加外交活動竟然不做功課」，還有人翻出她過去曾因歷史知識不足而被官媒點名的事件，讓此事持續發酵。

▲趙露思出席中法環境月活動。（圖／翻攝自微博）

2024年是中法建交60週年，趙露思受邀擔任中法環境月的宣傳大使，出席相關活動。當天她穿著合身的黑色西裝，搭配牛仔褲，呈現出俐落幹練的形象。不過，在發言時，她卻誤將「60週年」說成「40週年」，當下表現出些許猶豫，轉頭向主持人求證，隨即被糾正，但她迅速調整並繼續發言。然而這一錯誤仍被網友揪出批評：「參加外事活動前應該先做足準備。」

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▲趙露思在活動上講錯話，引發熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

對於趙露思這次的發言失誤，網友們反應不一，一部分人直言：「這種國際場合怎麼能犯這麼低級的錯誤？」、「看來趙露思還沒從上次的絕望文盲事件中學到教訓」，「絕望文盲」事件是指她去年在宣傳年代劇《胡同》時，因搞錯歷史背景，慘遭網友砲轟，甚至被官媒影射批評她文化底蘊不足。

然而，也有一些網友表示應該給予趙露思更多理解，認為這樣的失誤人人都可能犯，不應過度苛責，只要能從錯誤中學習就好。