小S自爆「老公11年沒碰我」　不知道自己下面是什麼東西

記者葉文正／台北報導

東森綜合台由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》精彩的節目內容經常在網路上引起網友熱烈討論。近日邀請到韓國猛男團體「Wild Wild」來救贖女來賓們的心，節目特別準備福利，只要講出全場公認最可怕「被渣男渣的故事」就可以進行一對一互動，這也讓現場大家用「尖叫聲開場」！

▲猛男做勢要舔小S(左)手指。（圖／東森提供）

節目一開始「Wild Wild」用性感招數自我介紹，其中一位成員「金鎮友（麻糬）」不僅大秀肌肉，還抓著小S的手讓她親身感受，不過一個不小心，麻糬竟讓小S的手指頭「見血」嚇得他連忙道歉溫柔安慰，甚至作勢要把手指頭往嘴裡含，最後還送上大大擁抱，讓小S瞬間氣消，相當逗趣。

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▲薔薔(右)與猛男。（圖／東森提供）

而看著性感又帥氣的韓國猛男們，小S似乎心癢難耐，突然講述起跟老公的婚姻生活：「我結婚已經25年了，我只是想要跟大家分享一下我的心情，進入婚姻一開始很幸福，大概生到第3個孩子之後，將近有10、11年的時間『老公沒有碰我』，我覺得我下面不知道是什麼東西！」

此話一出瞬間引起眾人驚呼，紛紛表示10、11年的時間也太久了！而身為小Ｓ最親近的助理主持派翠克「一聽秒懂」，立刻安排起猛男福利，只不過附帶條件是派翠克也是「猛男之一」，雖然這讓小Ｓ很不爽，但是金鎮友把她服侍得服服貼貼，摸胸肌、輕撫腿都是基本，金鎮友甚至直接把小Ｓ腿抬到肩膀上，扭腰擺動身體，讓她害羞到臉紅，最後小Ｓ連忙跟金鎮友道謝，大喊：「真的太爽了！」笑翻全場。

身為女來賓之一的薔薔，在一群韓國猛男面前依舊展現出「瘋狂魅力」，激動敘述先前遇到「恐怖暈船仔」的故事，對方不僅在外到處放話薔薔是他女友；甚至還去她的健身房、住家樓下、派對堵人，氣得她把對方封鎖。而講起這件事，薔薔似乎無法控制怒火越講越激動，小Ｓ、派翠克忍不住出面喊停，還擋在薔薔前面，雖然韓國猛男一致覺得薔薔這樣的個性很真實也很可愛，但派翠克還是忍不住吐槽：「我覺得妳精神越來越異常了」。