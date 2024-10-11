二伯運動穿超辣！解放細肩帶「低胸溢出一半」事業線超兇 震撼1.9萬人

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber二伯與蔡阿嘎（蔡緯嘉）結婚後，育有兩個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一張去健身房報到的照片，好身材立刻吸引1.9萬人按讚！

照片中，可以看到二伯隨興紮起頭髮，身穿奶茶色細肩帶背心，低胸剪裁辣露豐滿北半球，完美包覆出深邃事業線。下半身搭配運動短褲，秀出穠纖合度的雙腿。

二伯有感而發地說，最近重拾運動，打球、跑步樣樣來，有部分原因是為了12月的路跑活動在練習，「好像有點想念有腹肌的那段時間啊～～～～～。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲二伯產後體態基本上都維持得很好。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



事實上，二伯的身高是153公分，生下蔡波能後，一停母奶就創下人生的另一巔峰，50公斤，下定決心開始減肥時，她從運動著手，一週重訓1到2次，一次是自行上課、另一次是上團體課，另外，她還會跳TABATA，在家隨時都能做，「可是我運動了大概兩個月，都沒瘦！因為我吃完全不節制，每天都一定吃宵夜，沒有胖已經很好了。」

▲▼二伯後來才體認到光靠運動是無法成功瘦身的道理。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



二伯因此體會到控制飲食的重要性，她先戒掉拿鐵，如果真的很想喝咖啡就喝黑咖啡，「這熱量就差很多。」接著是少吃炸物、少喝手搖飲料，最重要的是要多喝水，她每天至少會喝1500cc以上。