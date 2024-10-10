台「足調系AV女優」認了同時交往12男！情史起底 激戰50人揭片酬秘辛

記者潘慧中／綜合報導

「足調系女王」伊芙蝶平常除了是模特兒，還是AV女優。擁有E罩杯的她近日上琳妲的YouTube頻道，不只揭密片酬，還自爆曾同時跟12名男生交往！

▲▼伊芙蝶承認同時交過12個男友。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



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伊芙蝶表示每位女優的片酬不一，她的話是5萬以上、10萬以下。無法選擇男優，但有遇到比較臭的人，她當下只好假裝生理期報到。拍片現場至少有4位工作人員、最多是數百人起跳。

▲▼伊芙蝶吐露拍攝成人片的片酬。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



至於發生過關係的人數，伊芙蝶表示大約在50人以內，曾在火車廁所愛愛。而在現實生活中，她同時交過12名男友，是開放式關係，被問到是否有男生走心時，她則回答「那是他們的事」。

▲伊芙蝶激戰過50人左右。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



事實上，伊芙蝶日前曾上《11點熱炒店》透露，一個月最多可拍到3、4部，一開始接觸到成人產業是因為身邊經紀人推薦，以及自己性需求很大的關係。

▲伊芙蝶有「足調系女王」的封號。（圖／翻攝自Instagram／ppap.eva9.0）



伊芙蝶大方承認很喜歡愛愛，「那時候想要一天7次，他醒著的時候我就會上一次，然後他睡著我就弄醒再上，後面他睡死我還在弄他，他醒來就說『為什麼我內褲不見了』，他完全被榨乾，他早上起來黑眼圈很深，我幾乎每天都榨他。」後來因為男方受不了，她決定踏入AV產業，兩人最終還是分道揚鑣。