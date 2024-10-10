ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台「足調系AV女優」認了同時交往12男！情史起底 激戰50人揭片酬秘辛

記者潘慧中／綜合報導

「足調系女王」伊芙蝶平常除了是模特兒，還是AV女優。擁有E罩杯的她近日上琳妲的YouTube頻道，不只揭密片酬，還自爆曾同時跟12名男生交往！

▲▼伊芙蝶。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲▼伊芙蝶承認同時交過12個男友。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼伊芙蝶。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

伊芙蝶表示每位女優的片酬不一，她的話是5萬以上、10萬以下。無法選擇男優，但有遇到比較臭的人，她當下只好假裝生理期報到。拍片現場至少有4位工作人員、最多是數百人起跳。

▲▼伊芙蝶。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲▼伊芙蝶吐露拍攝成人片的片酬。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲▼伊芙蝶。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

至於發生過關係的人數，伊芙蝶表示大約在50人以內，曾在火車廁所愛愛。而在現實生活中，她同時交過12名男友，是開放式關係，被問到是否有男生走心時，她則回答「那是他們的事」。

▲▼伊芙蝶。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲伊芙蝶激戰過50人左右。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

事實上，伊芙蝶日前曾上《11點熱炒店》透露，一個月最多可拍到3、4部，一開始接觸到成人產業是因為身邊經紀人推薦，以及自己性需求很大的關係。

▲▼伊芙蝶。（圖／翻攝自Instagram／ppap.eva9.0）

▲▼伊芙蝶。（圖／翻攝自Instagram／ppap.eva9.0）

▲▼伊芙蝶。（圖／翻攝自Instagram／ppap.eva9.0）

▲伊芙蝶有「足調系女王」的封號。（圖／翻攝自Instagram／ppap.eva9.0）

伊芙蝶大方承認很喜歡愛愛，「那時候想要一天7次，他醒著的時候我就會上一次，然後他睡著我就弄醒再上，後面他睡死我還在弄他，他醒來就說『為什麼我內褲不見了』，他完全被榨乾，他早上起來黑眼圈很深，我幾乎每天都榨他。」後來因為男方受不了，她決定踏入AV產業，兩人最終還是分道揚鑣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

阿金進烘毛機表情超崩壞　網聽奴才神配樂：好適合

推薦閱讀

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

伊芙蝶

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔主題曲女王私下面曝光！　粉絲一句話...她直接送肉粽到府
  2. 《黑白大廚》3道爆紅料理食譜大公開！　「超商7食材」就能復刻
  3. 拍廣告一句「爸爸買給你」爆紅　他喜獲免費婚紗嚇壞：還沒求婚耶
  4. 徐新洋首開嗓錄公益單曲　老婆喊卡自認比乃哥好
  5. 吳霏甜帶艾薇6歲愛犬做寵物溝通　聽一句話超感動！
  6. 台YTR「0隱瞞性向」媽氣到發火：帶你去看醫生！那那大師應對EQ超高
  7. 《終極》女神公開老公身份「法國出生」　香港教堂浪漫求婚有含義
  8. 「台男主持只有曾國城脾氣最好」釣出蔡尚樺！揭他私下2不原則：很暖
  9. 丁海寅拍《漂亮姐姐》爆紅不幸福⋯　罹患恐慌症「害怕見到人」
  10. 西班牙正妹發文「中華民國國慶日快樂」　曬國旗：謝謝美麗的台灣

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366