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101國慶煙火「賈永婕親推2看位」！深夜IG PO圖洩密：賈董等你喔

記者潘慧中／綜合報導

10日迎來一年一度的國慶，台北101將首度施放煙火，並搭配雷射光雕及投影表演，讓全台民眾一同歡慶。對此，董事長賈永婕9日深夜親自在社群網站推薦「很好的觀看位置」！

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲賈永婕推薦2個觀看位置。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

賈永婕在Instagram限時動態透露，台北市政府的東南廣場沙坑區是很好的觀看位置，當然「國父紀念館也可以喔」，相當期待10日國慶的到來，「賈董等你喔！」

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▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲賈永婕邀民眾一起來101看國慶煙火。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

事實上，賈永婕日前坦言已經逐漸適應新工作，「整個脈絡都蠻在掌控中，每天睡眠都有6小時，現在工作已經不是坐在桌子前面就叫工作，你可能思路還要轉，隨時都要運轉，你現在手機隨時可以問問題，想到就可以處理。」

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲賈永婕已經逐漸適應新工作。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

至於是否有遇到困難，賈永婕則表示每天都是挑戰，「可是畢竟在原生的經驗也有一些了，所以你就會去抓出既有的經驗會知道該怎麼處理」，並沒有太大壓力也沒有因此失眠。

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賈永婕, 101, 國慶煙火

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