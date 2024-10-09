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別亂學《吉伊卡哇》烏薩奇說話！　波特王提醒2雷點：是很沒禮貌的

記者蔡宜芳／綜合報導

日本超人氣動漫《吉伊卡哇》在台灣掀起熱潮，其中，角色「兔兔（烏薩奇）」的說話方式和誇張動作，更是成為網友愛用的迷因。不過，網紅波特王9日提醒說，千萬不要亂學烏薩奇說日文的方式，否則可能會得罪日本人。

▲▼別亂學《吉伊卡哇》烏薩奇說話！波特王提2雷點：很沒禮貌。（圖／翻攝自X／ngnchiikawa）

▲《吉伊卡哇》相當受到歡迎。（圖／翻攝自X／ngnchiikawa）

網路近日瘋傳烏薩奇的彈舌音片段，表示「考過N1（日文檢定最高級）也不一定會唸」。對此，擁有N1證書的波特王轉發表示贊同，「之前身邊會彈舌的朋友，教我好幾次都試不出來。是說N1也不會考彈舌就是了。」

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▲▼別亂學《吉伊卡哇》烏薩奇說話！波特王提2雷點：很沒禮貌。（圖／翻攝自Instagram／potterking712）

▲波特王轉發。（圖／翻攝自Instagram／potterking712）

此外，波特王也為了沒有學過日文的網友，特地補充提醒說，不能亂學烏薩奇的講話方式，「講話彈舌在日文中是很沒禮貌的，以及『蛤』這個音也不要隨便對日本人說，對方會誤以為你在生氣或挑釁。」他指出，台灣人通常聽不清楚別人說什麼，第一反應就是「蛤」，意思是希望對方再說一次，但在日文中「蛤」的發音是另一種意思，「所以在日本的話沒事不要亂蛤。」

▲▼別亂學《吉伊卡哇》烏薩奇說話！波特王提2雷點：很沒禮貌。（圖／翻攝自Instagram／potterking712）

▲波特王提醒網友別學烏薩奇說日文。（圖／翻攝自Instagram／potterking712）

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吉伊卡哇, 兔兔, 烏薩奇, 波特王

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