恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

記者劉宛欣／綜合報導

「醫界王陽明」賴弘國2022年和從事科技業的Alice結婚，同年8月迎接兒子的誕生，時隔不到2年，他於4月證實老婆再度懷孕的好消息，9日他親自宣布老婆平安生下女兒，開心曬出老婆抱著寶寶的照片。

▲賴弘國與愛妻Alice。（圖／翻攝自賴弘國Instagram）

Alice也在IG上詳細描述了她的生產過程。她透露9日凌晨5點羊水突然破裂，雖然情況緊急，夫妻倆依然保持冷靜，收拾好行李後便前往醫院。Alice幽默地寫道：「生過小孩的媽媽就是比較冷靜，一邊破水還想說應該產程還有一段時間，看到老公很累還叫他先回去睡，我自己吃個早餐再等，真是個好老婆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴弘國開心宣布老婆平安生下女兒的好消息。（圖／翻攝自賴弘國Instagram）

此外，Alice提到這次選擇了無痛分娩，並感慨：「真的佩服以前沒有無痛分娩的媽媽，完全無法想像，媽媽們真的太偉大了。」她還提到因為麻醉效果太好，讓她在生產時差點睡著，女兒被她稱為「效率妹妹」，生產過程非常順利。

賴弘國過去曾有過兩段婚姻，分別是有「華航林依晨」之稱的趙筱葳以及藝人鍾欣潼，前兩段婚姻皆未有子嗣，與Alice再婚後，如今夫妻倆在結婚兩年內已育有一子一女，湊成「好」字，家庭生活圓滿幸福。