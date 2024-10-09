「百靈果」訪問蔡康永挨批沒禮貌！　凱莉親發文回擊了

記者劉宛欣／綜合報導

知名主持人兼作家蔡康永近期為了宣傳新書《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》，上遍各個YouTuber節目，包含阿滴、博恩等，其中還有百靈果頻道「百靈果NEWS」，在影片中聊起許多未曾公開的心情，不過該集節目被部分網友拿來與阿滴、博恩比較，批評百靈果訪問時沒禮貌、提問沒營養，對此，主持人之一的凱莉稍早在臉書做出回應。

▲蔡康永日前登上百靈果，主持人的言論引發討論。（圖／翻攝自百靈果YT）

凱莉9日透過臉書發文寫下「許多網友喜歡蔡康永『不需要討好別人』的言論，但又同時要檢討我『沒討好到他們』的風格。所以結論是蔡康永還是不經意的討好到非常多人？」，直接回應了網路上的批評聲，在留言處她不忘稱讚蔡康永「不過我也被他討好到了，蔡康永真的是個溫暖又有態度的人」，給予相當高的評價。

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▲凱莉回應批評。（圖／翻攝自凱莉蹲下去臉書）

該貼文底下湧入許多鼓勵的留言，有網友直言「有些捧蔡康永踩百靈果的發言，都讓我覺得他們是不是其實不懂蔡康永的理念」，凱莉對此附和表示「我也是覺得有種違和感」，其他也有不少人指出每個人主持風格都不一樣，安慰她不需要太在意他人的評價。