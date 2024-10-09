汪建民《康熙》鬥嘴羅霈穎　片段被挖出…網看哭：天堂相聚了

記者顧齊祐／綜合報導

56歲男星汪建民罹患肺腺癌四期，癌細胞擴散至腦部與骨頭，7日晚間不敵病魔逝世，噩耗曝光後，引發外界不捨。眾人也開始挖出汪建民生前演出的作品以及參與的通告節目來回味，而其中他在《康熙來了》與已故女星羅霈穎的互動的片段，也讓網友們不忍直呼「笑著笑著就哭了」。

▲汪建民罹患肺腺癌不幸離世。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）



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近日YouTube頻道「我愛貓大」特別剪輯出了汪建民在《康熙來了》的片段，而其中一段是汪建民登上「藝能界吵架王」的單元。他自曝個性曾經很火爆，現在變得收斂，隨後主持人小S問到他「如果被困在電梯裡，要跟羅姐（羅霈穎）還是要楊淇」，汪建民馬上回答「跟楊淇好了」，結果立刻被在一旁的羅霈穎搧了一巴掌，畫面相當逗趣。

▲汪建民表示自己個性曾經很火爆。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）



▲汪建民遭羅霈穎搧巴掌。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）



過往片段被挖出後，讓網友們越看越不捨，並留言表示「笑著笑著就哭了」、「建民哥去天上陪羅姐了」、「歡樂的片段卻好感慨喔」、「因為康熙而認識他，感覺就像個老朋友」、「已離席的康熙常客中，特別喜歡看安鈞璨和建民哥」，甚至還有人提及過世的藝人們說道「汪建民，羅姐，劉真，小安，蔡頭，這幾位印象很深的藝人應該都在天堂相聚了，肯定會大聊特聊」。