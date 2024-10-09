Jessica四度來台「認有低血糖」　險在台上摔倒...一招優雅解決

記者蔡琛儀／台北報導

南韓女星Jessica（鄭秀妍）今（9日）來台參加公益活動，也是她今年第四度造訪寶島，她今天以簡單的白T配牛仔褲俏麗現身，不過在拍完合照後，Jessica不慎在台上被自己的鞋子絆到，好在她及時用雙手平衡住下盤，優雅的穩住身體，就連差點跌倒的模樣也是氣質滿滿。

▲▼Jessica差點跌倒，趕緊優雅用雙手穩住身體。（圖／記者謝盛帆攝）

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Jessica此次以Pink Power台灣粉紅力量公益協會公益大使身分出席記者會，她表示自己有低血糖，平常就很注重健康，也會定期做健檢，身體一有不舒服就會馬上就醫，此外她也會自己做乳房檢測，強調健康很重要，「一定要好好照顧自己，以健康為優先。」也不忘為乳癌病患打氣，「雖然身體生病了，但也要好好注意心理健康，為妳們加油！」

而Jessica好友王心凌本周將在台北小巨蛋連開兩場演唱會，Jessica自己雖然無法到場，但還是會幫好友加油打氣，也說很感謝每次來台灣，粉絲都超級熱情，預告：「我會再來！」她今年4月在台灣開完演唱會，7月又到高雄參加啤酒節演出，目前暫時還沒有在台灣演出的規劃。

▲Jessica今年相當頻繁造訪台灣。（圖／記者謝盛帆攝）